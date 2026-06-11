Jordania rrëzon 20 raketa të lëshuara nga Irani

Lina Altawell
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Sistemet jordaneze të mbrojtjes ajrore dhe avionët e Forcave Ajrore Mbretërore Jordaneze interceptuan dhe rrëzuan sot 20 raketa të lëshuara nga Irani në drejtim të zonës Azraq në provincën e Zarqa-s, tha ushtria në një deklaratë, transmeton Anadolu.
Një burim përgjegjës ushtarak në Komandën e Përgjithshme të Forcave të Armatosura Jordaneze-Ushtria Arabe tha se interceptimi shkaktoi rënien e mbeturinave, por nuk u raportuan viktima apo dëme materiale, thuhet në deklaratë.
Ekipet inxhinierike trajtuan mbetjet e raketave për t'u siguruar që nuk përmbanin eksploziv, shtoi burimi. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha se kishte vënë në shënjestër një bazë që strehonte avionë luftarakë amerikanë F-35, F-15 dhe F-16 në Jordani në përgjigje të sulmeve të SHBA-së ndaj Iranit.
Në një deklaratë të mëparshme, IRGC-ja tha se 18 objektiva të mëdha ushtarake amerikane u goditën në bazat "Ali Al Salem" dhe "Ahmad Al Jaber" në Kuvajt, së bashku me bazën "Sheikh Isa" në Bahrein ndërsa deklaratat ushtarake iraniane njoftuan gjithashtu sulme që shënjestruan sistemet Patriot, objektet e komunikimit dhe Flotën e Pestë të SHBA-së në Bahrein.
Zhvillimet vijnë mes përshkallëzimit të shpejtë të tensioneve pas sulmeve të SHBA-së në jug të Iranit dhe sulmeve të mëvonshme iraniane që shënjestrojnë asetet ushtarake të SHBA-së në të gjithë rajonin, pavarësisht nga një armëpushim në luftën që filloi më 28 shkurt.
Presidenti amerikan Donald Trump tha të mërkurën se Iranit i është dashur shumë kohë për të negociuar një marrëveshje dhe se do të duhet të "paguajë çmimin". Bisedimet që nga armëpushimi i prillit janë fokusuar në formulimin e një kuadri për t'i dhënë fund luftës, për të zhbllokuar ngushticën e Hormuzit dhe për të mbajtur negociata të mëtejshme mbi programin bërthamor të Iranit.