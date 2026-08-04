Jordania mbështet deklaratën Turqi-Katar-Egjipt që dënon shkeljet izraelite në Gaza

Safiye Karabacak
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Jordania shprehu sot mbështetjen për një deklaratë të përbashkët të lëshuar nga ndërmjetësuesit Turqia, Katari dhe Egjipti që dënon shkeljet e Izraelit në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Ministria e Jashtme e Jordanisë dënoi sulmet ndaj objekteve shëndetësore dhe vrasjen e civilëve, përfshirë gra dhe fëmijë. Zëdhënësi i ministrisë, Fuad Al-Majali tha se shkeljet përbëjnë shkelje të qartë të ligjit ndërkombëtar dhe ligjit ndërkombëtar humanitar.
Ai theksoi nevojën për të ndaluar sulmet dhe shkeljet izraelite, për të siguruar dërgimin e papenguar të ndihmës adekuate dhe të qëndrueshme humanitare në Rripin e Gazës dhe garantimin e mbrojtjes së plotë të civilëve, objekteve mjekësore dhe punonjësve humanitarë.
Al-Majali i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të luajë rol më efektiv në detyrimin e Izraelit të përmbushë detyrimet e tij sipas ligjit ndërkombëtar, të sigurojë zbatimin e të gjitha dispozitave të planit të presidentit amerikan Donald Trump për Gazën dhe të parandalojë përpjekjet që synojnë minimin e stabilitetit.
Më parë, Turqia, Katari dhe Egjipti, duke vepruar si ndërmjetës, dënuan ashpër shkeljet e vazhdueshme të Izraelit në Rripin e Gazës, veçanërisht ato që kanë shënjestruar objektet shëndetësore dhe infrastrukturën mjekësore duke shkaktuar viktima civile, përfshirë gra dhe fëmijë.
Tre ndërmjetësit thanë se pavarësisht se Hamasi dhe grupet e tjera palestineze shpallën pranimin e udhërrëfyesit, përfshirë dispozitën e tij për kufizimin e armëve, shkeljet e vazhdueshme të Izraelit shkelën marrëveshjen dhe rrezikuan zbatimin e fazës së dytë të saj.
Ata i bënë thirrje Izraelit që të përmbushë plotësisht detyrimet e tij sipas ligjit ndërkombëtar dhe angazhimet e tij sipas marrëveshjes së armëpushimit. Ndërmjetësuesit paralajmëruan se shkeljet kanë kërcënuar procesin e de-përshkallëzimit dhe përkeqësuan më tej vuajtjet e civilëve në Rripin e Gazës.