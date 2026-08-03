Jay Clayton betohet si drejtori i 9-të i Inteligjencës Kombëtare të SHBA-së

Diyar Güldoğan
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Jay Clayton u betua si drejtori i nëntë i Inteligjencës Kombëtare të SHBA-së (DNI), duke marrë drejtimin e Komunitetit të Inteligjencës së SHBA-së pasi u konfirmua nga Senati javën e kaluar, transmeton Anadolu.
Clayton, i cili më parë ka shërbyer si prokuror i SHBA-së për Distriktin Jugor të New York-ut dhe kryetar i Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimeve të SHBA-së (SEC), do të mbikëqyrë koordinimin e 18 agjencive të inteligjencës të vendit dhe do të shërbejë si këshilltari kryesor i presidentit për çështjet e inteligjencës.
Pas ceremonisë së betimit, Clayton falënderoi Presidentin Donald Trump për besimin e tij dhe tha se forcimi i kapaciteteve të inteligjencës do të jetë përparësia e tij kryesore.
"Inteligjenca është linja jonë e parë e mbrojtjes dhe ne duhet ta bëjmë atë siç duhet", tha Clayton në një deklaratë.
Clayton tha se Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare (ODNI) u krijua pas sulmeve të 11 shtatorit 2001 për të parandaluar dështime të ngjashme në të ardhmen, duke shtuar se kundërshtarët e SHBA-së vazhdojnë të kërcënojnë sigurinë dhe liritë amerikane.
"Siguria dhe mbrojtja e popullit amerikan do të jenë ylli ynë udhërrëfyes", tha Clayton, duke u zotuar të promovojë mbikëqyrjen, transparencën dhe përgjegjshmërinë në të gjithë komunitetin e inteligjencës.
Ai tha gjithashtu se agjencitë e inteligjencës duhet të mbeten të fokusuara në misionin e tyre dhe të sigurohen që puna e tyre të mos përdoret për qëllime politike.
Clayton merr detyrën që mbeti bosh në qershor pas dorëheqjes së Tulsi Gabbard, e cila përmendi nevojën për t'u kujdesur për bashkëshortin e saj pas diagnostikimit me kancer.