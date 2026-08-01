Javier Bardem rishpërndan postime që pretendojnë se Izraeli dhe e djathta ekstreme përfitojnë nga kriza Spanjë-Marok

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01 gusht 2026•Përditësim: 01 gusht 2026
Aktori spanjoll Javier Bardem rishpërndau në rrjetet sociale postime që pretendojnë se Izraeli dhe grupet e ekstremit të djathtë në Perëndim përfitojnë nga tensionet mes Spanjës dhe Marokut lidhur me enklavën Ceuta, transmeton Anadolu.
Një nga postimet thoshte se nuk dihet se kush e “organizoi” krizën në kufirin mes Marokut dhe enklavës së Afrikës së Veriut, por pretendonte se Izraeli dhe e djathta ekstreme perëndimore përfitojnë nga “një Spanjë e dobësuar dhe e destabilizuar”.
Postimi kundërshtonte përshkrimet e situatës si një “pushtim” të Evropës dhe e cilësonte Spanjën si “zërin më të fortë të Evropës kundër krimeve të luftës të Izraelit dhe SHBA-së në Palestinë, Liban dhe Iran”.
Ai gjithashtu pretendonte se Yair Netanyahu, djali i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, kishte bërë thirrje publikisht që arabët dhe myslimanët të “çlironin” Ceutën dhe Melillan dhe kishte kërcënuar se do të financonte organizata që mbështesin këto përpjekje, si kundërpërgjigje ndaj mbështetjes së Spanjës për Palestinën.
“Ne nuk e dimë se kush e organizoi këtë krizë, por e dimë kush përfiton nga një Spanjë e dobësuar dhe e destabilizuar: Izraeli dhe e djathta ekstreme perëndimore, të gatshme ta përdorin migracionin si armë kundër myslimanëve”, thuhej në postim.
Në një tjetër postim të rishpërndarë nga Bardem, një përdorues i rrjeteve sociale pretendoi se situata në Ceuta lidhet ngushtë me vizitën e kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez muajin e kaluar në Algjeri, e para vizitë e tij atje pas katër vitesh.
“Do të ishte hera e parë që Maroku përdor migrantët për të ushtruar presion politik ndaj Spanjës”, thuhej në postim.
Postimi pretendonte se Maroku e kishte bërë këtë më parë në vitin 2021, kur Spanja priti Brahim Ghali, udhëheqësin e Frontit Polisario – një grup që kërkon referendum për vetëvendosje në rajonin e Saharasë Perëndimore – dhe Maroku hapi kufirin me Ceutën, duke lejuar mijëra persona të kalonin.
Postimi tha se situata e fundit duhet parë në kuadër të një “aleance mes (presidentit amerikan Donald) Trump, Netanyahut dhe Marokut”.
“Maroku është aleat strategjik i projektit sionist në rajon dhe e përdor kufirin si mjet presioni politik”, pretendonte ai.
Mes vendeve perëndimore, Spanja është një nga mbështetëset më të forta të Palestinës dhe kritiket më të ashpra të Izraelit lidhur me luftën në Gaza, ndërsa Madridi njohu shtetin e Palestinës në maj të vitit 2024.