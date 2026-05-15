Javier Bardem: Nakba nuk ka përfunduar kurrë, në Gaza po ndodh gjenocid

Fatma Zehra Solmaz
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Aktori spanjoll Javier Bardem tha se Nakba “nuk ka përfunduar kurrë”, duke i përshkruar veprimet e Izraelit në Gaza si “gjenocid” dhe politikat e tij në Bregun Perëndimor të pushtuar si “spastrim etnik dhe aparteid”, në një mesazh me rastin e përvjetorit të zhvendosjes masive të palestinezëve në vitin 1948, transmeton Anadolu.
Llogaria në platformën sociale amerikane X e Misionit të Përhershëm të Palestinës në OKB të premten ndau deklaratat e regjistruara të Bardemit gjatë një shfaqjeje për përfaqësues të OKB-së të filmit me temë palestineze “Gjithçka që ka mbetur nga ti” (All That’s Left Of You).
Në mesazhin e tij, Bardem theksoi se populli palestinez ka luftuar prej kohësh kundër asaj që ai e përshkroi si politika izraelite të gjenocidit dhe spastrimit etnik.
“Ne e kuptojmë se Nakba nuk ka përfunduar kurrë. Ajo po ndodh sot në Gaza si gjenocid dhe në Bregun Perëndimor si spastrim etnik dhe aparteid”, tha Bardem.
Aktori spanjoll gjithashtu vlerësoi “vendosmërinë njëqindvjeçare” të palestinezëve për të qëndruar në tokën e tyre dhe për të lulëzuar si popull me kulturë të pasur që meriton të jetë i lirë dhe të kthehet në shtëpi, duke e përshkruar luftën e tyre kundër zhdukjes si të shënuar nga qëndrueshmëri, guxim dhe vendosmëri të jashtëzakonshme.
Filmi, i cili paraqet traumën dhe kërkimin për shpresë të përjetuar nga tri breza të një familjeje palestineze pas Nakbës së vitit 1948, është përzgjedhur nga Jordania si kandidati i saj për edicionin e 98-të të çmimeve Oscar në kategorinë “Filmi më i mirë ndërkombëtar”.
Palestinezët e përkujtojnë 15 majin si “Nakba” (“Katastrofa e Madhe”) pas shpalljes së pavarësisë së Izraelit më 14 maj 1948 dhe zhvendosjes së mëvonshme të palestinezëve nga shtëpitë e tyre.
Gjatë Nakbës, Izraeli dëboi pothuajse 1 milion palestinezë nga shtëpitë e tyre dhe shkatërroi 675 fshatra dhe qytete palestineze. Më shumë se 70 masakra u kryen nga milicitë sioniste, duke vrarë mbi 15.000 palestinezë.
Ndërsa Izraeli vazhdon atë që palestinezët dhe grupet e të drejtave e përshkruajnë si gjenocid në Gaza, forcat izraelite kanë intensifikuar gjithashtu bastisjet, dhunën dhe represionin ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar.