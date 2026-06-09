Japonia vendos sistem raketash tokë-anije në ishullin e saj më të largët në Paqësor

Islam Uddin
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Ministria e Mbrojtjes e Japonisë ka filluar të transportojë një raketë lëshuese dhe pajisje të ngjashme në ishullin e saj më lindor në Paqësor, si pjesë e përgatitjeve për të vendosur një sistem raketash tokë-anije atje për herë të parë, sipas transmetuesit publik NHK, transmeton Anadolu.
Një lëshues raketash tokë-anije e Forcave të Vetë-Mbrojtjes Tokësore tip-12, së bashku me dronët me përmasa mesatare të përdorura për zbulimin dhe gjurmimin e objektivave, u ngarkuan në një traget privat të kontraktuar nga ministria, tha raporti të hënën.
Anija u nis nga porti Chiba pranë Tokios të hënën në mëngjes, me destinacion ishullin Minamitorishima, shtoi ai. Minamitorishima, pjesë e zinxhirit të ishullit Ogasawara të Tokios, shtrihet rreth 2.000 kilometra në juglindje të ishullit kryesor të Japonisë, Honshu, duke e bërë atë një nga territoret më të largëta të vendit në Oqeanin Paqësor.
Dislokimi është pjesë e planit më të gjerë të Japonisë për të forcuar aftësitë e saj mbrojtëse në anën e Paqësorit duke zhvilluar një gamë zjarri në ishull për sistemin e raketave "Type-12", i cili ka një rreze veprimi që kalon 100 kilometra.
Autoritetet synojnë të kryejnë stërvitje me zjarr të vërtetë gjatë vitit fiskal 2027, i cili zgjat nga 1 prilli 2027 deri më 31 mars 2028. Sipas raportit, asnjë predhë raketore nuk po transportohet në këtë fazë. Dërgesa aktuale synon të testojë funksionalitetin e lëshuesit dhe sistemeve mbështetëse në kushte lokale si pjesë e përgatitjes në fazën e hershme për objektin e planifikuar.
Vetë ishulli nuk ka banorë të përhershëm, megjithëse pret anëtarë të personelit nga Forca Detare e Vetëmbrojtjes së Japonisë dhe punonjës nga Agjencia Meteorologjike e Japonisë.