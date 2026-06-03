Japonia shpreh shqetësim të thellë për operacionet tokësore izraelite në jug të Libanit

Amir Latif Arain
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Japonia tha sot se është e "thellësisht e shqetësuar" për operacionet tokësore izraelite në jug të Libanit, duke bërë thirrje për respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Libanit, transmeton Anadolu.
"Japonia është thellësisht e shqetësuar që sulmet midis Izraelit dhe Hezbollahut kanë rezultuar në viktima midis civilëve dhe personelit mjekësor si dhe në shkatërrimin e infrastrukturës civile", thuhet në një deklaratë nga Ministria e Jashtme e Japonisë.
"Ne shprehim shqetësim të thellë që pavarësisht thirrjeve nga komuniteti ndërkombëtar për përmbajtje, operacionet tokësore nga Izraeli në jug të Libanit vazhdojnë. Ne edhe një herë bëjmë thirrje fuqimisht që sovraniteti dhe integriteti territorial i Libanit të respektohet", shtohet në deklaratë.
Japonia bëri thirrje që "të gjitha palët" të ndërpresin menjëherë armiqësitë, të zbatojnë ligjin ndërkombëtar, përfshirë ligjin ndërkombëtar humanitar, të zbatojnë plotësisht rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe të ushtrojnë përmbajtje "maksimale".
Ajo u bëri thirrje "fuqimisht" të gjitha palëve të zbatojnë "plotësisht" marrëveshjen e armëpushimit në mënyrë që ajo të ruhet dhe të kontribuojë në paqen dhe stabilitetin e mëtejshëm në rajon.
Izraeli ka vazhduar sulmet ajrore pothuajse të përditshme dhe ofensivën tokësore në Liban, pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më vonë deri në fillim të korrikut.