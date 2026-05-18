Japonia riafirmon përkushtimin për marrëdhënie stabile me Kinën mes tensioneve në rritje

Saadet Gökce
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Ministri i Punëve të Jashtme të Japonisë, Toshimitsu Motegi ka deklaruar se Tokio do të vazhdojë të ndjekë marrëdhënie të bazuara në interesa të përbashkëta me Kinën, transmeton Anadolu.
“Japonia do të vazhdojë të mbështesë politikën e saj për ndjekjen e një marrëdhënieje reciprokisht të dobishme të bazuar në interesa të përbashkëta strategjike me Kinën, një angazhim i përbashkët me vendin fqinj”, u tha Motegi gazetarëve, sipas Kyodo News.
Marrëdhëniet e Tokios me Kinën janë përkeqësuar që nga deklaratat e kryeministres Sanae Takaichi nëntorin e kaluar, se përdorimi i mundshëm i forcës nga Pekini kundër Tajvanit, të cilin Kina e konsideron provincë të shkëputur, mund të përbëjë situatë që kërcënon mbijetesën e Japonisë, në të cilën vendi mund të ushtrojë të drejtën e vetëmbrojtjes kolektive.
Që atëherë, Pekini ka shprehur vazhdimisht kundërshtimin ndaj përpjekjeve të Japonisë për riarmatim.
Japonia, në një largim të rëndësishëm nga politika e saj e sigurisë pas Luftës së Dytë Botërore, muajin e kaluar hoqi kufizimet e kahershme mbi transferimin e pajisjeve ushtarake, duke hapur rrugën për eksportin e armëve vdekjeprurëse ndërsa synon të zgjerojë industrinë e saj të mbrojtjes dhe shtrirjen strategjike.
Më herët, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Guo Jiakun u tha gazetarëve se Japonia duhet “para së gjithash të adresojë retorikën dhe veprimet e saj të gabuara lidhur me Tajvanin, të ndalë shtytjen e saj të pamatur për rimilitarizim, të rikthehet në rrugën e fqinjësisë së mirë, miqësisë dhe zhvillimit paqësor, dhe të fitojë besimin e fqinjëve të saj aziatikë dhe të botës përmes veprimeve konkrete”.