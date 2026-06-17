Japonia nis punimet për zhvendosjen e një baze ajrore amerikane në Okinawa

Islam Uddin
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Autoritetet japoneze kanë nisur punimet për mbushjen e detit me dhe e rërë në ujërat pranë Okinawas, si pjesë e një projekti të vonuar prej kohësh për zhvendosjen e një baze ajrore ushtarake amerikane brenda prefekturës jugore ishullore, transmeton Anadolu.
Duke cituar Ministrinë japoneze të Mbrojtjes, agjencia Kyodo News raportoi se punimet po kryhen në Gjirin Oura, pranë rrethit Henoko në qytetin Nago, ku qeveria planifikon të zhvendosë Stacionin Ajror të Trupave Detare të SHBA-së Futenma nga qyteti i dendur i Ginowanit.
Zhvendosja buron nga një marrëveshje e vitit 1996 mes Japonisë dhe SHBA-së, e cila synonte të zvogëlojë rreziqet që lidhen me vendndodhjen e bazës në një zonë urbane me popullsi të dendur. Projekti është përballur vazhdimisht me kundërshtimin e banorëve lokalë dhe të guvernatorit të Okinawas, Denny Tamaki, i cili argumenton se objekti ushtarak duhet të zhvendoset jashtë prefekturës dhe jo brenda saj.
Shumë banorë të Okinawas prej kohësh janë ankuar për zhurmën, ndotjen dhe krimet ku përfshihen personel ushtarak amerikan.
Punimet për mbushjen e detit në pjesën jugore të Henokos nisën në vitin 2018 dhe tashmë janë pothuajse të përfunduara. Megjithatë, ndërtimi në Gjirin Oura ka rezultuar më sfidues, pasi sipërfaqe të mëdha të shtratit të butë detar kërkojnë përforcime të gjera.
Zona ku nisën sot punimet e depozitimit të materialit mbushës nuk kërkon përmirësime të tilla. Projekti i zhvendosjes pritet të përfundojë rreth vitit 2033, megjithëse transferimi i plotë i objekteve me sa duket do të zgjasë edhe disa vite të tjera.
Okinawa strehon shumicën e objekteve ushtarake amerikane në Japoni.
Rreth 50 mijë trupa amerikane janë të dislokuara në Japoni në kuadër të një marrëveshjeje dypalëshe të sigurisë, e cila është në fuqi që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore në vitin 1945.