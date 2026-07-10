Japonia miraton projektligjin për të adresuar numrin në rënie të anëtarëve të familjes perandorake

Berk Kutay Gökmen
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Dhoma e Ulët e Japonisë miratoi sot një projekt-ligj për të rishikuar Ligjin e Shtëpisë Perandorake të vitit 1947, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt reformimit të sistemit perandorak të vendit prej dekadash, transmeton Anadolu.
Partia Liberal Demokratike në pushtet dhe partneri i saj i koalicionit, Partia e Inovacionit të Japonisë, synojnë të sigurojnë kalimin në dhomën e sipërme përpara se sesioni aktual parlamentar të përfundojë më 17 korrik.
Projektligji do t'i lejonte familjes perandorake të adoptonte meshkuj të moshës 15 vjeç e lart nga 11 ish-familje të degëve perandorake të linjës mashkullore dhe do t'u lejonte grave mbretërore të ruanin statusin e tyre perandorak pasi të martoheshin me njerëzit e zakonshëm.
Ndërsa vetë anëtarët e adoptuar do të ndaloheshin të bëheshin perandor, pasardhësit e tyre meshkuj do të kishin të drejtë të pasonin në fron. Legjislacioni nuk i lejon perandorët femra ose të linjës së nënës.
Sipas ligjit aktual, vetëm burrat që rrjedhin nga perandorët përmes linjës atërore mund të trashëgojnë fronin dhe gratë mbretërore humbasin statusin e tyre perandorak pas martesës. Ndërsa familja perandorake vazhdon të tkurret, reforma synon të zgjerojë anëtarësimin e saj pa ndryshuar vijën e trashëgimisë.
Perandori aktual është Perandori Naruhito, 66 vjeç, i cili u ngjit në fron pas abdikimit të babait të tij në vitin 2019. Të vetmit trashëgimtarë të fronit janë Princi i Kurorës Fumihito, 60 vjeç, djali i tij Princi Hisahito, 19 vjeç dhe Princi Hitachi, 90 vjeç.
Projektligji u hartua pas konsultimeve me të gjitha partitë parlamentare, por është përballur me kritika nga disa ligjvënës të opozitës mbi dispozitat që do të zgjeronin të drejtën e pasardhësve për pasardhësit meshkuj të të adoptuarve.
Debati mbi legjislacionin ishte vonuar nga një ngërç më i gjerë parlamentar, i cili u lehtësua pasi qeveria ra dakord për lëshime për projektligjet e tjera të kontestuara.