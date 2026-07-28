Japonia heq paralajmërimin për cunami të lëshuar pas tërmetit të fortë në jugperëndim të vendit

Saadet Gökce
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Japonia hoqi të martën një paralajmërim për cunami të lëshuar pas një tërmeti të fuqishëm që goditi prefekturën jugperëndimore të vendit Kumamoto, transmeton Anadolu.
Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së fillimisht raportoi tërmetin me magnitudë 7,1 ballë përpara se ta rishikonte atë në 6,8.
Tërmeti goditi në një thellësi prej 10 kilometrash në orën 16:27 me orën lokale (0727 GMT), rreth 5 kilometra në lindje të Utos në Kumamoto, sipas USGS.
Rrjeti gjerman i monitorimit sizmik GEOFON gjithashtu mati fillimisht tërmetin me magnitudë 6,4 ballë përpara se ta rishikonte atë në 6,8.
Agjencia Meteorologjike e Japonisë (JMA) tha se tërmeti kishte një intensitet 7 - në shkallën japoneze 0 deri në 7 - në zonat më të goditura, njoftoi transmetuesi publik NHK.
Sipas Kyodo, tërmeti në prefekturën në qendër të Kyushu regjistroi një intensitet maksimal sizmik prej 7 ballë në Uki dhe Hikawa dhe 6 më të lartë në zonat përreth.
Ai gjithashtu regjistroi një 5 të lartë në prefekturën fqinje Kagoshima dhe një 5 më të ulët në prefekturat Fukuoka dhe Saga.
JMA paralajmëroi se pasgoditjet e forta mbeten të mundshme, duke përfshirë tërmete që regjistrojnë një intensitet sizmik deri në 7, gjatë javës së ardhshme, veçanërisht gjatë dy deri në tre ditëve të ardhshme.
Kryeministrja japoneze, Sanae Takaichi, tha se tërmeti i fortë shkaktoi lëndime, ndërprerje të energjisë elektrike, zjarre, dëmtime në rrugë dhe ura dhe shembje ndërtesash.
Gjithashtu u raportua për dhjetëra persona të plagosur.
Ndërprerja e energjisë elektrike preku rreth 48.000 familje në prefekturë.
Më vonë, një tërmet me magnitudë 5,6 ndodhi në orën 17:08, 16 kilometra në verilindje të Tsunagi, Kumamoto, sipas USGS.
Divizioni i Menaxhimit të Fatkeqësive të Zyrës së Kabinetit të Japonisë tha më herët se një këshillë për cunami ishte lëshuar për detet Ariake dhe Yatsushiro, duke u kërkuar banorëve që të largohen menjëherë nga zonat bregdetare.
Paralajmërimi i u hoq më vonë.
Ministria e Mbrojtjes e Japonisë tha se Forcat e Vetë-Mbrojtjes kishin filluar zbulimin ajror dhe do t'i jepnin përparësi operacioneve për shpëtimin e jetës, sipas një deklarate përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Pista në aeroportin Kumamoto u mbyll pas tërmetit, raportoi Kyodo.
Më shumë se 60.000 njerëz janë urdhëruar të evakuohen në prefekturat e Fukuoka, Nagasaki dhe Kumamoto, sipas Kyodo.
Një tren mallrash doli nga shinat dhe u përmbys në Kumamoto.
Autoritetet në qytetin Yatsushiro raportuan zjarre, shembjen e shtëpive dhe plasjen e tubacioneve të ujit.