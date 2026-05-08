Japonia do të dërgojë një delegacion biznesi në Rusi

Berk Kutay Gökmen
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Japonia planifikon të dërgojë një delegacion ekonomik në Rusi më vonë këtë muaj për të eksploruar mundësitë e ardhshme të biznesit pas përfundimit të luftës në Ukrainë, raportoi sot Kyodo News, duke cituar burime, transmeton Anadolu.
Vizita e propozuar dyditore që fillon më 26 maj, do të përfshijë drejtues të lartë nga kompani, përfshirë Mitsui & Co. dhe Mitsubishi Corporation. Delegacioni pritet të takohet me zyrtarë rusë të industrisë dhe tregtisë.
Disa kompani mbeten të kujdesshme sepse udhëtimi vjen në mes të luftës së vazhdueshme në Ukrainë, tha lajmi. Tokioja më parë ka vendosur sanksione ndaj Moskës në përgjigje të konfliktit.
Sipas lajmit, po shfaqen shenja të një angazhimi të rinovuar midis Japonisë dhe Rusisë, përfshirë rifillimin e fundit të importeve të naftës bruto ruse nga Japonia pas ndërprerjeve në rrugët e furnizimit në Lindjen e Mesme.
Në fillim të prillit, sekretari i përgjithshëm i Kabinetit, Minoru Kihara dhe ministri i Jashtëm, Toshimitsu Motegi hodhën poshtë lajmet e medias se Japonia po planifikonte të dërgonte një delegacion biznesi në Rusi.
Para luftës në Ukrainë, ish-kryeministri, Shinzo Abe promovoi bashkëpunimin ekonomik me Rusinë dhe zhvilloi bisedime të shpeshta me presidentin Vladimir Putin, megjithëse nuk u zgjidh asnjë mosmarrëveshje territoriale.
Shumë kompani japoneze, përfshirë Toyota dhe Nissan, më vonë i ulën ose i mbyllën operacionet në Rusi pas luftës.
Veçmas, ligjvënësi Muneo Suzuki vizitoi Moskën këtë muaj dhe u takua me zëvendësministrin e Jashtëm, Andrey Rudenko. Suzuki e citoi këtë të fundit të ketë thënë se Rusia është e hapur për të zhvilluar bisedime ministrore të jashtme me Japoninë nëse Tokioja dëshiron, thuhet në raport.
Megjithatë, sipas një lajmi nga Agjencia Ruse e Lajmeve TASS, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Industrisë e Japonisë nuk planifikon të dërgojë një mision ekonomik në Rusi, por nuk mund të diskutojë misionet e përfaqësuesve individualë të kompanive, tha një burim brenda ministrisë për agjencinë.