Japonia ashpërson rregullat për dronët rreth zonave të ndaluara të fluturimit

Islam Uddin
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Japonia ka miratuar rregulla më të rrepta për dronët, duke zgjeruar zonat e ndaluara të fluturimit rreth objekteve kryesore nga rreth 300 metra në afër 1.000 metra, si pjesë e masave të shtuara kundër terrorizmit, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia Kyodo News, rregulloret e reja zgjerojnë hapësirën ajrore të kufizuar rreth objekteve të ndjeshme, përfshirë Pallatin Perandorak, zyrën e kryeministrit dhe Ambasadën e SHBA-së në Tokio, ndërsa disa zona të ndaluara mund të shtrihen përtej 1 kilometri, në varësi të terrenit lokal.
Fluturimi i dronëve në të ashtuquajturat “zona të verdha” mund të ndëshkohet me deri në gjashtë muaj burg ose me gjoba deri në 500 mijë jenë (3.120 dollarë). Më parë, zbatimi i menjëhershëm i masave vlente vetëm kur dronët fluturonin drejtpërdrejt mbi objektet e përcaktuara si “zona të kuqe”.
Autoritetet do të kenë të drejtën të vendosin kufizime të përkohshme për dronët gjatë ngjarjeve të mëdha ku marrin pjesë perandori, kryeministri ose personalitete të huaja.
Ky vendim vjen në një kohë kur teknologjia e dronëve po përparon me shpejtësi, me modele të reja që mund të fluturojnë më shpejt dhe të operojnë në distanca më të gjata, duke shtuar shqetësimet për sigurinë.
Për të përmirësuar respektimin e rregullave, qeveria do të publikojë zonat e kufizuara në harta zyrtare online dhe do të bashkëpunojë me shitësit për të rritur ndërgjegjësimin e publikut.