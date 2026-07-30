Japoni, shkon në 30 numri i viktimave nga tërmeti

Amir Latif Arain
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Numri i viktimave nga një tërmet i fuqishëm që goditi prefekturën jugperëndimore të Japonisë Kumamoto në ishullin Kyushu këtë javë është rritur në 30, tha sot kryeministrja Sanae Takaichi, njoftoi transmetuesi publik NHK, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar një mbledhjeje të qeverisë, Takaichi tha se shifra përfshinte njerëz, vdekjet e të cilëve janë ende nën hetim për të përcaktuar nëse ato ishin të lidhura drejtpërdrejt me tërmetin 7.1 ballë të së martës, i cili shkaktoi dëme në banesat dhe linjat e energjisë.
Ndërkohë, përpjekjet e kërkim-shpëtimit vazhduan në një qendër tregtare të shembur dhe një fabrikë letre të dëmtuar.
Linja Kyushu Shinkansen midis stacioneve Kumamoto dhe Kagoshima-chuo mbeti e pezulluar ndërsa autoritetet luftuan për të vlerësuar dëmin.
Më shumë se 10 mijë njerëz po qëndrojnë në qendrat e evakuimit që nga mëngjesi i së enjtes.