Japoni, rritet në 35 numri i viktimave nga tërmeti

Saadet Gökce
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Numri i viktimave nga tërmeti i fuqishëm që goditi prefekturën jugperëndimore Kumamoto të Japonisë në ishullin Kyushu është rritur në 35, thanë sot zyrtarët e prefekturës, transmeton Anadolu.
Megjithatë, ende nuk është konfirmuar nëse të gjitha vdekjet mund t'i atribuohen drejtpërdrejt tërmetit, raportoi transmetuesi publik NHK. Numri i të vdekurve mund të rritet më tej ndërsa kërkimi për të mbijetuarit vazhdon.
Periudha kritike 72-orëshe e shpëtimit skadon sot pasdite. Agjencia Meteorologjike e Japonisë e mati tërmetin e së martës me magnitudë 7.1 ballë ndërsa Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së (USGS) dhe rrjeti i monitorimit sizmik GEOFON i Gjermanisë e vlerësuan atë në 6.8 ballë.
Tërmeti regjistroi një maksimum prej 7 ballësh në shkallën e intensitetit sizmik të Japonisë, niveli më i lartë. Lëkundja goditi në një thellësi prej 10 kilometrash, rreth 5 kilometra në lindje të Uto-s në prefekturën e Kumamotos, sipas USGS-së.
Qindra tërmete më të vogla kanë ndodhur që nga goditja kryesore.
Në qytetin Hikawa, me një popullsi prej rreth 10 mijë banorësh, më shumë se 120 shtëpi dhe ndërtesa të tjera u shkatërruan plotësisht. Në qytetin Kashima, rreth 20 kilometra larg, operacionet e shpëtimit në qendrën tregtare "Aeon Mall Kumamoto" vazhdojnë.
Qendra tregtare u dëmtua rëndë nga një shpërthim, që besohet të jetë shkaktuar nga një rrjedhje gazi, rreth 80 minuta pas tërmetit. Shkaku i saktë i shpërthimit nuk është përcaktuar ende.
Japonia, një nga vendet më të prirura ndaj tërmeteve në botë, shtrihet përgjatë "Unazës së Zjarrtë të Paqësorit" dhe përjeton rreth 20 për qind të tërmeteve në botë me magnitudë 6 ballë ose më shumë.