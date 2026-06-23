Japoni, partia në pushtet miraton projektligjin që synon krijimin e një kryeqyteti të dytë

Faisal Mahmud
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Partia Liberale Demokratike (LDP) në pushtet në Japoni miratoi sot një projektligj që synon krijimin e një kryeqyteti të dytë që mund të shërbejë si mbështetje për Tokion në rast të një fatkeqësie të madhe, transmeton Anadolu.
Legjislacioni i propozuar synon të krijojë një qendër të madhe urbane të aftë për të marrë përsipër funksionet kryesore qeveritare nëse Tokioja paaftësohet nga një fatkeqësi natyrore ose një emergjencë tjetër, raportoi "Jiji Press" e Japonisë.
Masa është pjesë e një marrëveshjeje politike të nënshkruar në tetor nga partia në pushtet dhe partneri i saj i koalicionit, Partia e Inovacionit të Japonisë (JIP).
Një pikë kryesore mosmarrëveshjeje u përqendrua në një klauzolë që rregullon referendumet për krijimin e lagjeve të posaçme administrative në qytete.
Sipas projektligjit të rishikuar, numri i votuesve me të drejtë vote do të kufizohet vetëm në banorët e qytetit përkatës, gjë e cila i hapi rrugën miratimit nga ana e LDP-së.