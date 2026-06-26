Islam Uddin
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Më shumë se dy milionë njerëz në të gjithë Japoninë perëndimore janë vendosur nën urdhra evakuimi të premten pasi dy tajfunë kërcënuan vendin me shira të dendur, përmbytje dhe rrëshqitje dheu, raportuan mediat lokale, duke cituar zyrtarët, transmeton Anadolu.
Agjencia Meteorologjike e Japonisë paralajmëroi se tajfuni Higos mund të kalojë në tokë të shtunën pasi u zhvendos në veri nga Paqësori, ndërsa tajfuni Mekkhala po i afrohej rajonit Amami në Japoninë jugperëndimore të premten dhe mund të lëvizë drejt rajonit Kanto të nesërmen, sipas Kyodo News.
Edhe pse të dyja stuhitë pritet të dobësohen në ciklone ekstratropikale pasi t'i afrohen Japonisë, sinoptikanët paralajmëruan se ato mund të sjellin ende mot të rrezikshëm.
Agjencia e Menaxhimit të Zjarrit dhe Fatkeqësive tha se më shumë se 2 milionë banorë në 13 prefektura në rajonet Kinki dhe Kyushu janë nën urdhër evakuimi që nga mëngjesi i së premtes.
Autoritetet lëshuan alarmin më të lartë të sigurisë emergjente të nivelit 5 për pjesë të Seika në prefekturën e Kioto pasi një rrëshqitje dheu goditi qytetin.
Agjencia e motit raportoi se Goto në prefekturën Nagasaki mori rreth 600 milimetra shi midis të martës dhe të premtes në mëngjes.
Më shumë se 500 milimetra ranë në Aso, prefekturën Kumamoto dhe Ureshino në prefekturën Saga.
Deri në 300 milimetra reshje shtesë parashikohen për rajonin Tokai deri të shtunën, me deri në 150 milimetra të pritura në rajonin Kanto-Koshin.
Zyrtarët u kërkuan banorëve të qëndrojnë vigjilent për përmbytjet e shpejta, rrëshqitjet e dheut dhe rreziqe të tjera të lidhura me stuhinë.