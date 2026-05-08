Japoni, asambleja shkarkon kryebashkiakun në koma për të shmangur ngërçin administrativ

Berk Kutay Gökmen
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Një asamble lokale në prefekturën Akita të Japonisë verilindore miratoi sot votë mosbesimi kundër kryetarit të bashkisë Hachirogata, i cili ka mbetur pa ndjenja për disa muaj pasi pësoi një hemorragji në tru, transmeton Anadolu.
Si rezultat i votimit, kryetari i bashkisë Kikuo Hatakeyama 72-vjeç, do të shkarkohet zyrtarisht nga detyra më 19 maj në përputhje me ligjin e autonomisë lokale të Japonisë, raportoi "Jiji Press".
Zgjedhjet për kryetar bashkie për një zëvendësim pritet të zhvillohen brenda 50 ditëve.
Asambleja tha se megjithëse e vështirë, vendimi ishte i nevojshëm për të shmangur ndërprerjet në administratën e qytetit.
Sipas Shoqatës Kombëtare të Kryetarëve të Asambleve të Qyteteve dhe Fshatrave, është e pazakontë në Japoni që një kryetar bashkie të përballet me një mocion mosbesimi për shkak të problemeve shëndetësore.
Hatakeyama ka qenë pa ndjenja që nga shkurti, kur iu nënshtrua një operacioni urgjent pasi u sëmur gjatë punës.