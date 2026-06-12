Japoni, 40 për qind e të moshuarve duan të vazhdojnë të punojnë për shkak të nevojave financiare

Faisal Mahmud
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Gati 40 për qind e të rriturve të moshuar në Japoni dëshirojnë të vazhdojnë punën me pagesë pas moshës 65-vjeç, ku nevoja financiare del si motivi kryesor, transmeton Anadolu.
Sipas një raporti qeveritar mbi shoqërinë në plakje të vendit, anketa tregoi se 39,7 për qind e të anketuarve japonezë të moshës 65-vjeç e lart dëshironin të vazhdonin të punonin me pagesë. Kjo shifër ishte dukshëm më e lartë se rezultatet e regjistruara në anketa të ngjashme të kryera vitin e kaluar në SHBA, Gjermani dhe Suedi, sipas raportit të publikuar në një faqe qeveritare.
Në SHBA, rreth 24 për qind e të anketuarve në të njëjtën grupmoshë thanë se donin të vazhdonin të punonin, ndërsa përqindja ishte rreth 19 për qind si në Gjermani dhe në Suedi, duke theksuar realitetet demografike dhe ekonomike të veçanta të Japonisë.
Sipas raportit, arsyeja më e përmendur nga të moshuarit japonezë për vazhdimin e punës ishte nevoja për të ardhura. Të tjerë thanë se puna i ndihmon të ruajnë shëndetin, të qëndrojnë të angazhuar shoqërisht dhe të ngadalësojnë procesin e plakjes.
Gjetjet vijnë në një kohë kur Japonia po përballet me sfidat e një popullsie që po plaket me shpejtësi dhe një force pune që po zvogëlohet. Vendi ka një nga përqindjet më të larta të qytetarëve të moshuar në botë, duke rritur presionin mbi sistemin e pensioneve, shërbimet shëndetësore dhe tregjet e punës.
Punëtorët e moshuar janë bërë një burim gjithnjë e më i rëndësishëm i fuqisë punëtore në vitet e fundit ndërsa punëdhënësit kërkojnë mënyra për të përballuar mungesat e vazhdueshme të punëtorëve në një sërë industrish.
Në raport thuhet se gjetjet e anketës kanë ringjallur debatet mbi sigurinë e pensioneve dhe mundësitë e punësimit për të moshuarit, duke sugjeruar se për shumë japonezë të moshuar, qëndrimi në tregun e punës nuk nxitet vetëm nga përmbushja personale, por edhe nga nevoja ekonomike.