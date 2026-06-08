Izraeli zbulon një grup të ri raketash të lëshuara nga Irani

Serdar Dincel
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Ushtria izraelite tha sot se ka zbuluar një grup të ri raketash të lëshuara nga Irani në mes të tensioneve të rritura midis Tel Avivit dhe Teheranit, transmeton Anadolu.
"Sistemet e mbrojtjes izraelite po veprojnë për t'i interceptuar ato", tha ushtria në një deklaratë, duke i bërë thirrje popullatës që të "ndjekë udhëzimet" nga zyrtarët.
Më herët gjatë ditës, një sulm ajror izraelit shënjestroi një kompani petrokimike në Iranin jugperëndimor, duke shkaktuar dëme të pjesshme në kompleksin industrial, thanë zyrtarët iranianë.
Sirenat u dëgjuan në disa qytete në Izraelin qendror dhe jugor pas lëshimeve të raketave nga Teherani.
Rajoni ka qenë në rrezik që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke shkaktuar hakmarrje iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit që strehojnë asetet e SHBA-së.
Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më vonë ngecën mes mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e tij dhe zhvillimeve të mëvonshme rajonale.