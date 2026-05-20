Izraeli vret një peshkatar palestinez dhe plagos 7 të tjerë në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Lina Altawell
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Një peshkatar palestinez u vra dhe shtatë persona u plagosën sot në sulmet e reja izraelite në Rripin e Gazës, duke shënuar shkelje të re të armëpushimit të vazhdueshëm që nga tetori i kaluar, transmeton Anadolu.
Një burim mjekësor tha se peshkatari u vra kur anijet luftarake izraelite hapën zjarr mbi anijen e tij të peshkimit në zonën Sheikh Ajleen, në jugperëndim të qytetit të Gazës. Ndërkohë, pesë persona, përfshirë fëmijë, mbërritën në spitalin "Al-Shifa" pasi një sulm ajror izraelit shënjestroi një shtëpi në lagjen Nasr në perëndim të qytetit të Gazës, tha burimi mjekësor.
Dëshmitarë okularë thanë se avionët luftarakë izraelitë goditën pa paralajmërim paraprak, duke shkaktuar dëme të mëdha në shtëpi dhe zonën përreth dhe duke shkaktuar një zjarr që ekipet e mbrojtjes civile më vonë e vunë nën kontroll. Dy palestinezë të tjerë u plagosën kur një dron izraelit shënjestroi një tubim civilësh në zonën Mawasi të Khan Younisit në Gazën jugore, shtoi burimi.
Mjetet ushtarake izraelite të stacionuara pranë të ashtuquajturës "Vija e Verdhë" hapën zjarr drejt zonave palestineze në lindje të qytetit të Gazës dhe në lindje të Jabalia në Gazën veriore.
"Vija e Verdhë" i referohet kufirit në të cilin forcat izraelite u tërhoqën brenda Gazës si pjesë e fazës së dytë të një plani të shpallur nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump për t'i dhënë fund luftës në enklavë. Vija ndan zonat nën kontrollin e plotë ushtarak izraelit.
Ushtria izraelite ka vazhduar sulmet në të gjithë Gazën pothuajse çdo ditë pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, të paktën 880 persona janë vrarë dhe 2.605 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga armëpushimi.
Marrëveshja e armëpushimit u arrit pas luftës dyvjeçare të Izraelit që ka vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë, ka plagosur më shumë se 172 mijë dhe ka shkaktuar shkatërrime masive që kanë prekur 90 për qind të infrastrukturës civile.