Izraeli vret foshnjën në krahët e babait në Gaza, ngjarje kjo që të kujton vrasjen e Mohammed al-Durrah 25 vjet më parë

Lina Altawell
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Në një skenë që kujton vrasjen e fëmijës palestinez Mohammed al-Durrah gati një çerek shekulli më parë, babai palestinez Bahaa Abu al-Ajeen tha se ushtria izraelite të dielën e kaluar vrau në Gaza djalin e tij Rayan, i cili nuk kishte mbushur ende 3-vjeç, raporton Anadolu.
Duke folur për Anadolu nga Deir al-Balah në Gazën qendrore, Abu al-Ajeen tha se ushtarët izraelitë hapën zjarr ndaj tij ndërsa ai përpiqej të ikte teksa mbante fëmijën e tij, pastaj e lanë të plagosur për orë të tëra pranë trupit të fëmijës.
Babai i pikëlluar bëri thirrje për një hetim ndërkombëtar për të përcaktuar rrethanat e vrasjes dhe për të mbajtur përgjegjës ata që janë përgjegjës.
Abu al-Ajeen aktualisht po trajtohet në spitalin "Shuhadaa Al-Aqsa" me një këmbë të plagosur dhe lëndime të tjera që ai tha se janë shkaktuar nga të shtënat dhe abuzimi izraelit. Ai tha se pikëllimi i tij është shtuar nga vrasja e Rayanit.
Nga shtrati i tij në spital, ai rrëfeu incidentin, të cilin ai tha se ndodhi në një zonë të sigurt në lindje të Deir al-Balah përpara se të shndërrohej në atë që ai e përshkroi si vrasjen brutale të një fëmije vetëm 12 ditë para ditëlindjes së tij të tretë.
Vrasja e Rayanit në krahët e të atit solli në mendje kujtimet e Mohammed al-Durrah, një fëmijë 12-vjeçar palestinez i vrarë nga zjarri izraelit në shtator të vitit 2000, në një skenë që u rrënjos thellë në kujtesën palestineze dhe arabe.
- Bastisje e papritur izraelite
Natën e 14 qershorit 2026, zona përreth shtëpisë së familjes Abu al-Ajeen ishte e qetë përpara se të shndërrohej në kaos, tha babai. Ai tha se familja ishte mësuar të lëvizte nëpër zonë pa frikë, pa tanke në horizont dhe pa dronë sipër kokës në atë kohë.
"Po ecja në këmbë në atë zonë me fëmijën tim Rayan, dhe papritmas, pa paralajmërim, u habitëm nga një forcë ushtarake izraelite", tha ai.
Abu al-Ajeen tha se instinkti i tij e shtyu të vraponte me të birin në krahë, duke arritur të lëvizte rreth 20 deri në 30 metra ndërsa fëmija bërtiste nga frika. "Në atë moment, ushtarët izraelitë qëlluan nga një distancë shumë e shkurtër dhe një plumb e goditi Rayanin në kokë dhe i doli përmes syrit", tha ai.
Ai shtoi se ushtarët më pas qëlluan drejt tij, duke e goditur në këmbë dhe duke e bërë të rrëzohej ndërsa ende mbante fëmijën e tij.
- Dhjetë orë të vështira
"Momentet që pasuan ishin më të ashpra se vetë vdekja", theksoi babai. Ai tha se u përpoq disa herë të thërriste një ambulancë, por ushtarët i morën telefonin, e fikën dhe e kërcënuan se do ta vrisnin.
Në vend që të merrte ndihmë mjekësore, ai tha se u çua në një vend ushtarak, u zvarrit përtokë ndërsa ende mbante fëmijën e tij. "Ata e mbështollën Rayanin në një qese najloni dhe e hodhën mënjanë sikur të mos kishte asnjë vlerë", tha ai duke qarë.
"Ata i refuzuan të gjitha lutjet e mia për ta shpëtuar, duke thënë ftohtësisht: Jo, do t'ju lëmë ju dhe atë të vdisni", shtoi Abu al-Ajeen. Ai tha se u zhvendos midis vendeve ushtarake, me sy të lidhur dhe me pranga, u la i gjakosur jashtë pranë qenve për orë të tëra dhe u rrah gjatë transportit.
Pas më shumë se dhjetë orësh, tha ai, ushtarët e lanë në një zonë të braktisur në mesnatë me trupin e fëmijës së tij pranë tij. Civilët më vonë e çuan në spital në Deir al-Balah, ku ai rifitoi vetëdijen dhe mësoi se djali i tij kishte vdekur dhe se këmba e tij mund të kërkonte amputim.
Nga shtrati i spitalit, ai bëri thirrje për hetim ndërkombëtar për atë që ai e quajti vrasje me gjakftohtësi të djalit të tij. "Dua që bota të dijë se çfarë i ndodhi fëmijës tim dhe që ata që janë përgjegjës të mbahen përgjegjës", tha ai.
Incidenti kujtoi vrasjen e Mohammed al-Durrah më 30 shtator 2000, kur ai u pa duke u strehuar me të atin pas një cilindri betoni në kryqëzimin Netzarim para se të vritej nga zjarri izraelit. Pamjet filmike u bënë një nga imazhet më të qarkulluara të konfliktit palestinezo-izraelit.
Rasti i fundit e ka ringjallur atë kujtim, me palestinezët që thonë se pasqyron një model të përsëritur mes dhunës së vazhdueshme në Gaza.
Një marrëveshje armëpushimi u arrit në Gaza pas më shumë se dy vitesh lufte që filloi në tetor 2023, duke lënë dhjetëra mijëra palestinezë të vrarë dhe të plagosur, sipas autoriteteve lokale. Pavarësisht marrëveshjes, Izraeli vazhdon sulmet përmes rrethimit dhe sulmeve të ndërprera, duke kufizuar hyrjen e ushqimit, ilaçeve dhe materialeve të strehimit.