Izraeli vret 8 palestinezë të tjerë në sulmet ndaj Gazës pavarësisht armëpushimit

Lina Altawell
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Sulmet izraelite vranë tetë palestinezë të tjerë në 24 orët e fundit në Rripin e Gazës, duke e çuar numrin e të vdekurve që nga tetori 2023 në 72.988, tha Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Gjithashtu edhe 34 palestinezë të tjerë u plagosën nga zjarri i ushtrisë izraelite gjatë së njëjtës periudhë, bëri të ditur ministria në raportin e saj të përditshëm statistikor.
Ministria nuk dha detaje mbi rrethanat e viktimave, pasi ushtria izraelite vazhdon të shkelë marrëveshjen e armëpushimit në fuqi që nga 10 tetori 2025, përmes granatimeve dhe të shtëna me armë zjarri.
Sipas ministrisë, të paktën 978 njerëz janë vrarë dhe 3.097 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga armëpushimi.
Marrëveshja u arrit pas dy viteve të një lufte gjenocidale që Izraeli filloi më 8 tetor 2023. Së bashku me viktimat, lufta shkaktoi shkatërrim të gjerë që preku 90 për qind të infrastrukturës civile, ndërsa Kombet e Bashkuara i vlerësojnë kostot e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë.