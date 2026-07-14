Mohammad Sio
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Tetë palestinezë, përfshirë drejtorin e stacionit të policisë në kampin e refugjatëve Jabalia, disa oficerë policie dhe një grua, u vranë sot në një seri sulmesh izraelite në të gjithë Rripin e Gazës, sipas zyrtarëve palestinezë, transmeton Anadolu.
Sulmet erdhën mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të armëpushimit që hynë në fuqi më 10 tetor 2025.
Trupat e gjashtë palestinezëve, përfshirë një grua, u dërguan në kompleksin mjekësor "Al-Shifa" dhe spitalin fushor amerikan pas një sulmi izraelit pranë shkollës "Shadia" në zonën Al-Falouja në perëndim të kampit të refugjatëve Jabalia, tha një burim mjekësor për Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Brendshme e Gazës tha se të vrarët përfshinin kol. Mohammed Marwan Salem, drejtor i stacionit policor të kampit të refugjatëve Jabalia, së bashku me disa oficerë policie dhe personel, pasi një sulm izraelit shënjestroi një postë policie në zonë.
"Një dron izraelit goditi postën e policisë në një zonë të mbushur me tenda që strehonin palestinezët e zhvendosur dhe qendrat e përkohshme të evakuimit", thanë dëshmitarët për Anadolu.
Në një incident të veçantë më herët sot, një palestinez u vra dhe tre të tjerë u plagosën kur një dron izraelit goditi një tendë që strehonte njerëz të zhvendosur pranë zonës Tayba Towers në perëndim të Khan Younisit në Gazën jugore, tha një burim mjekësor për Anadolu.
Identiteti i personit të vrarë në atë goditje nuk dihet ende, ndërsa nuk ka të dhëna as për gjendjen e të plagosurve.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, sulmet izraelite që nga fillimi i armëpushimit kanë vrarë 1.108 palestinezë dhe kanë plagosur 3.578 të tjerë që nga e hëna.
Që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit më 8 tetor 2023, sipas ministrisë janë vrarë mbi 73 mijë palestinezë dhe mbi 173 mijë të tjerë janë plagosur. Autoritetet palestineze thonë se rreth 90 për qind e infrastrukturës civile të Gazës është dëmtuar ose shkatërruar.