Izraeli vret 4 palestinezë të tjerë në Gaza, ndërsa numri i të vrarëve arrin në 73.381

Lina Altawell
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Izraeli vrau katër palestinezë të tjerë në Gaza gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të vrarëve nga gjenocidi në 73.381, tha sot Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Në raportin e saj të përditshëm statistikor, ministria tha se spitalet morën trupat e katër palestinezëve, duke përfshirë dy që u nënshtruan plagëve të mëparshme dhe dy trupat e të cilëve u nxorën nga nën rrënoja.
Ministria nuk dha detaje rreth vdekjeve apo plagosjeve. Ushtria izraelite ndërkohë vazhdon të shkelë marrëveshjen e armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, duke kryer bombardime të përditshme.
Një numër viktimash mbeten të bllokuar nën rrënoja dhe në rrugë, jashtë mundësive të ambulancës dhe ekuipazheve të mbrojtjes civile, tha ministria. Shkeljet izraelite të armëpushimit kanë vrarë 1.254 palestinezë dhe kanë plagosur 4.121 të tjerë, sipas ministrisë.
Numri i përgjithshëm nga gjenocidi i Izraelit që nga 8 tetori 2023, është rritur në 73.381 të vrarë dhe 174.231 të plagosur, shtoi ai.
Përveç shkaktimit të viktimave masive, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, Izraeli ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës. OKB-ja vlerëson se rindërtimi do të kushtojë rreth 70 miliardë dollarë.