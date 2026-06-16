Izraeli vret 2 palestinezë në një sulm ndaj civilëve në Gazën qendrore

Lina Altawell
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Dy palestinezë u vranë në një sulm izraelit me dron që shënjestroi një grumbull civilësh në veri të kampit të refugjatëve Nuseirat në Rripin qendror të Gazës, thanë burime mjekësore dhe dëshmitarë okularë, raporton Anadolu.
Sulmi ndodhi mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së armëpushimit që është në fuqi në enklavë që nga 10 tetori 2025.
Trupat e dy palestinezëve u dërguan në kompleksin mjekësor "Al-Awda" në veri të Nuseiratit pasi u shënjestruan nga një dron izraelit, thanë burimet mjekësore për Anadolu.
Një dron izraelit goditi një grumbull civilësh në rrugën "Jules" në veri të kampit të refugjatëve Nuseirat, duke vrarë dy palestinezë në vendngjarje, thanë dëshmitarët okularë.
Shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit kanë vrarë 997 palestinezë dhe kanë plagosur 3.152 të tjerë, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.
Që kur Izraeli filloi luftën e tij në Rripin e Gazës më 8 tetor 2023, më shumë se 73 mijë palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 173 mijë të tjerë janë plagosur, përveç shkatërrimeve të gjera që kanë prekur 90 për qind të infrastrukturës civile të enklavës.