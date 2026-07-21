Lina Altawell
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Të paktën 10 palestinezë u vranë nga zjarri i ushtrisë izraelite në 24 orët e fundit në Rripin e Gazës, duke e çuar numrin e të vrarëve që nga tetori i vitit 2023 në 73.293, njoftoi Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria tha se viktimat e reja përfshijnë nëntë persona të vrarë nga forcat izraelite dhe një person që ndërroi jetë si pasojë e plagëve të marra në një sulm të mëparshëm.
Ministria tha se edhe 42 persona të tjerë u plagosën që nga dita e hënë, duke e çuar numrin e të plagosurve në 173.906.
Sipas ministrisë, shumë viktima mbeten të bllokuara nën rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe të mbrojtjes civile ende nuk janë në gjendje të arrijnë tek ato.
Ushtria izraelite ka vazhduar sulmet e saj të përditshme në Gaza pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, duke vrarë 1.168 palestinezë dhe duke plagosur 3.798 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë.
Lufta izraelite që nga tetori i vitit 2023 e ka lënë Rripin e Gazës në rrënoja, mes kushteve katastrofike humanitare për popullsinë prej 2.4 milionë banorësh të territorit.