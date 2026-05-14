Izraeli vijon shkeljet në Siri, bastisje dhe ndalime në jug të vendit

Mohammad Sıo
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Ushtria izraelite bombardoi sot pjesë të rajonit Quneitra në Sirinë jugperëndimore dhe kreu bastisje në një fshat ku u arrestuan dy të rinj, duke shkelur territorin e vendit, sipas Alikhbariah TV, transmeton Anadolu.
Transmetuesi raportoi se forcat izraelite lëshuan tre predha që ranë midis fshatit Al-Hurriya dhe qytetit Jabata al-Khashab në rajonin verior Quneitra. Në një incident të veçantë, forcat izraelite kryen operacione bastisjeje dhe kërkimi pasi përparuan në fshatin Saida al-Golan në rajonin jugor Quneitra, duke arrestuar një të ri, shtoi kanali.
Gjithashtu forcat izraelite arrestuan një të ri tjetër në veri të fshatit Kodna pasi bastisën shtëpinë e tij gjatë një inkursioni në mesnatë në zonë, tha transmetuesi.
Shkeljet e fundit izraelite erdhën pavarësisht vërejtjeve të mëparshme nga presidenti sirian Ahmad al-Sharaa se negociatat me Izraelin nuk kanë arritur në një "fund të vdekur", por po përballen me vështirësi për shkak të këmbënguljes së Izraelit për të mbajtur një prani ushtarake në territorin sirian.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Asadit në dhjetor 2024, Izraeli shpalli rënien e Marrëveshjes së Çlirimit të vitit 1974 dhe u zhvendos për të pushtuar zonën tampon përgjatë kufirit.
Pavarësisht se administrata e re siriane nuk lëshoi kërcënime ndaj Izraelit, forcat izraelite kanë kryer sulme ajrore në Siri që nga rrëzimi i Asadit, duke vrarë civilë dhe duke synuar vende ushtarake, pajisje dhe municione.