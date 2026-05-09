Izraeli vazhdon të shkelë armëpushimin, 9 palestinezë të plagosur në një sulm ajror në Gaza

Tarek Chouiref
09 Maj 2026•Përditësim: 09 Maj 2026
Nëntë palestinezë, përfshirë një fëmijë, u plagosën të premten në një sulm ajror izraelit që shënjestroi një shtëpi në kampin e refugjatëve Al-Shati në perëndim të Qytetit të Gazës, në mes të shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit të vitit të kaluar, thanë burime mjekësore, transmeton Anadolu.
Mbrojtja Civile e Gazës tha se nëntë persona u plagosën pasi avionët luftarakë izraelitë goditën shtëpinë e familjes Al-Adham, pas kërcënimeve ndaj banorëve dhe urdhrave për evakuim të bllokut përreth.
Në një deklaratë, Mbrojtja Civile tha se sulmi shkatërroi shtëpinë njëkatëshe dhe dëmtoi dhjetëra shtëpi dhe ndërtesa përreth, ndërsa në disa struktura shpërthyen zjarre.
Ajo paralajmëroi se niveli i shkatërrimit dhe rreziku i vazhdueshëm mund të detyrojë dhjetëra familje të largohen nga shtëpitë e tyre për siguri.
Mbrojtja Civile gjithashtu u bëri thirrje “komunitetit ndërkombëtar, institucioneve të të drejtave të njeriut dhe ndërmjetësuesve të ndërhyjnë urgjentisht për të mbrojtur civilët në Rripin e Gazës dhe për të ndalur shënjestrimin e lagjeve rezidenciale dhe objekteve civile”.
Dëshmitarët i thanë gazetarit të Anadolus se avionët izraelitë bombarduan shtëpinë e familjes Al-Adham në rrugën Al-Majadla pranë kryqëzimit Hamid, pak pasi ushtria izraelite e kërcënoi dhe urdhëroi evakuimin e gjithë zonës.
Ata thanë se një dron izraelit fillimisht lëshoi një raketë mbi shtëpi, por ajo nuk shpërtheu. Më pas, një avion luftarak u kthye dhe e bombardoi shtëpinë, duke e shkatërruar atë, duke shkaktuar zjarre dhe dëmtime në shtëpitë përreth.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, që nga tetori 2023, në sulmet izraelite janë vrarë më shumë se 72.600 persona, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe janë plagosur mbi 172.000 të tjerë.