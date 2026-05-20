Izraeli vazhdon sulmet ndaj shtëpive dhe civilëve në Gaza, 7 palestinezë të plagosur

Lina Altawell
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Shtatë palestinezë u plagosën herët të mërkurën në sulmet ajrore dhe të artilerisë izraelite që shënjestruan një shtëpi dhe një grumbullim civilësh në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Sulmet erdhën ndërsa Izraeli vazhdoi të shkelte armëpushimin në fuqi që nga tetori i vitit 2025. Granatimet dhe të shtënat izraelite kanë vrarë 880 palestinezë dhe kanë plagosur 2.605 të tjerë që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes.
Pesë persona të plagosur, përfshirë fëmijë, mbërritën në Spitalin Al-Shifa pasi një sulm ajror izraelit shënjestroi një shtëpi që i përkiste familjes Zaqout në lagjen Nasr në perëndim të qytetit të Gazës, tha një burim mjekësor për Anadolu.
Dëshmitarët okularë thanë se avionët luftarakë izraelitë goditën pa paralajmërim paraprak, duke shkaktuar dëme të mëdha në shtëpi dhe zonën përreth, dhe duke shkaktuar një zjarr që ekipet e mbrojtjes civile më vonë e vunë nën kontroll.
Artileria izraelite gjithashtu bombardoi zonat në lindje të qytetit të Gazës dhe në lindje të Jabalia në Rripin verior të Gazës, ndërsa automjetet ushtarake të stacionuara pranë asaj që njihet si "Vija e Verdhë" hapën zjarr.
"Vija e Verdhë" i referohet kufirit në të cilin forcat izraelite u tërhoqën brenda Gazës si pjesë e fazës së dytë të një plani të shpallur nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump për t'i dhënë fund luftës në enklavë. Vija ndan zonat nën kontrollin e plotë ushtarak izraelit.
Në Khan Younis në Gazën jugore, dy palestinezë u plagosën kur një dron izraelit shënjestroi një tubim civilësh në Rrugën 5 në zonën Mawasi, sipas një burimi mjekësor në Spitalin Nasser.
Më parë, avionë luftarakë izraelitë goditën një shtëpi që i përkiste familjes Abu Shamala në kampin e refugjatëve Bureij në Gazën qendrore, pasi lëshuan një paralajmërim evakuimi.
Marrëveshja e armëpushimit u arrit pas luftës dyvjeçare të Izraelit që ka vrarë më shumë se 72.000 palestinezë, ka plagosur më shumë se 172.000 dhe ka shkaktuar shkatërrime masive që prekin 90 për qind të infrastrukturës civile.