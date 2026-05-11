Izraeli vazhdon sulmet në Libanin jugor gjatë armëpushimit, 3 të vrarë dhe 6 të plagosur

Lina Altawell
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Tre persona u vranë dhe 6 të tjerë u plagosën të hënën në sulmet ajrore izraelite në Libanin jugor, pavarësisht një armëpushimi në vazhdim, raporton Anadolu.
Agjencia shtetërore e lajmeve NNA tha se 2 persona u vranë dhe 5 të tjerë u plagosën në një sulm ajror në fshatin Ebba në Nabatieh.
Në një incident të veçantë, një sulm me dron ndaj një makine në fshatin Haris në Bint Jbeil vrau një person dhe plagosi vëllain e tij, tha agjencia.
Aeroplanët luftarakë izraelitë shënjestruan gjithashtu shtëpinë e një ish-kryetari të komunës në Sajd, ndërsa një tjetër sulm u raportua në Kfar Rumman. Nuk u dhanë menjëherë informacione për viktima nga ato vende.
Ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme të përditshme në Liban dhe të shkëmbejë zjarr me Hezbollahun, pavarësisht një armëpushimi në fuqi që nga 17 prilli, i cili më vonë u zgjat deri në mesin e majit.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë 2.846 persona, kanë plagosur 8.693 dhe kanë zhvendosur më shumë se 1 milion, sipas shifrave të fundit zyrtare.
Përshkallëzimi vjen ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës përgatiten të presin bisedime paqeje midis dy vendeve në Washington më 14-15 maj.