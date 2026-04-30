Izraeli vazhdon sulmet ajrore në Libanin jugor, 9 të vrarë dhe 13 të plagosur

Mohammad Sıo
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Të paktën 9 persona u vranë dhe 13 të tjerë u plagosën në sulmet ajrore izraelite në disa qytete në Libanin jugor të enjten, pavarësisht një armëpushimi të përkohshëm, raportuan mediat libaneze, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore Kombëtare e Lajmeve tha se 3 persona u vranë dhe 7 u plagosën në një sulm në qytetin Jibchit, ku u shkatërrua një ndërtesë banimi.
Në qytetin Toul, katër persona u vranë dhe gjashtë të tjerë u plagosën, ndërsa një ndërtesë tjetër banimi u shkatërrua.
Dy persona të tjerë u vranë në qytetin Harouf, ku një shtëpi u godit nga një avion izraelit, tha agjencia.
Aeroplanët luftarakë izraelitë kryen gjithashtu një sulm në Sultaniyeh, ndërsa bombardimet me artileri shënjestruan periferitë e Zawtar al-Sharqiya dhe Mifadoun.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka zhvilluar një ofensivë vdekjeprurëse në Liban që ka vrarë të paktën 2.534 persona, ka plagosur 7.863 dhe ka zhvendosur më shumë se 1,6 milionë, rreth një e pesta e popullsisë sipas shifrave zyrtare.
Një armëpushim 10-ditor që filloi më 17 prill u zgjat më vonë deri më 17 maj, por Izraeli vazhdon ta shkelë atë çdo ditë përmes sulmeve ajrore dhe shkatërrimit të shtëpive në Libanin jugor.