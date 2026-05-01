Izraeli vazhdon sulmet ajrore në jug të Libanit, 2 të vrarë dhe 10 të plagosur

Mohammad Sıo
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Dy persona u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën në një sulm të ri ajror izraelit në jug të Libanit të premten, pavarësisht një armëpushimi të përkohshëm, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve, transmeton Anadolu.
Duke cituar Ministrinë e Shëndetësisë, agjencia bëri të ditur se sulmi kishte në shënjestër qytetin Nabatieh al-Fawqa, duke shkaktuar viktima.
Të enjten, të paktën 29 persona, përfshirë katër anëtarë të një familjeje, u vranë dhe 42 të tjerë u plagosën nga sulmet ajrore izraelite në disa qytete në jug të Libanit.
Në përgjigje të kundërpërgjigjes së Hezbollahut ndaj luftës me Iranin, Izraeli ka ndërmarrë një ofensivë në Liban që nga 2 marsi, duke vrarë afro 2.600 persona dhe duke zhvendosur mbi 1 milion të tjerë.
Një armëpushim 10-ditor që filloi më 17 prill u zgjat më pas deri më 17 maj, por Izraeli vazhdon ta shkelë atë çdo ditë përmes sulmeve ajrore dhe shkatërrimit të shtëpive në jug të Libanit. Një armëpushim i mëparshëm ishte arritur në nëntor 2024.