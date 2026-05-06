Izraeli urdhëron prishjen e gati 50 objekteve palestineze pranë Kudsit Lindor për projektin e vendbanimeve kolone

Şahin Demir
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Autoritetet izraelite kanë urdhëruar shembjen e rreth 50 dyqaneve dhe objekteve tregtare në qytezën palestineze Al-Eizariya, në juglindje të Kudsit Lindor, si pjesë e masave që hapin rrugën për një projekt të diskutueshëm kolonizimi në zonë, thanë sot zyrtarë palestinezë, transmeton Anadolu.
Zyra e Guvernoratit të Kudsit njoftoi në një deklaratë se autoritetet izraelite kanë njoftuar gojarisht rreth 50 palestinezë që të lirojnë bizneset e tyre në zonën Al-Mashtal, në hyrjen kryesore të Al-Eizariyas, para mëngjesit të së dielës.
Sipas deklaratës, masa synon zbatimin e urdhrave për prishje të lëshuara fillimisht në gusht 2025.
Sipas zyrës, autoritetet izraelite kanë paralajmëruar se objektet dhe përmbajtja e tyre do të shemben nëse pronarët nuk i respektojnë afatet e përcaktuara.
Zyrtarët palestinezë thanë se janë paraqitur ankesa kundër urdhrave të shembjes në një gjykatë izraelite, ndërsa seancat pritet të mbahen më vonë gjatë këtij muaji.
Zyra e Guvernoratit dhe autoritetet komunale i kanë lidhur shembjet me projektin e vendbanimeve kolone "E1", i cili synon të lidhë bllokun e vendbanimeve Maale Adumim me Kudsin Lindor.
Zyrtarët palestinezë paralajmërojnë se ky plan do ta ndajë efektivisht Bregun Perëndimor të pushtuar në pjesë veriore dhe jugore dhe do të izolojë disa komunitete palestineze.
Autoritetet komunale shtuan se projekti përfshin edhe një sistem të veçantë rrugor me tunele dhe rrugë të ndara për palestinezët dhe kolonët izraelitë.
Projekti E1 është përballur prej vitesh me kritika të gjera ndërkombëtare për shkak të shqetësimeve se do të minonte vazhdimësinë territoriale të një shteti të ardhshëm palestinez.
Javën e kaluar, Komisioni Palestinez për Rezistencë ndaj Murit dhe Vendbanimeve Kolone tha se Izraeli kreu 37 operacione prishjeje në Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë muajit prill, duke prekur 78 struktura palestineze, përfshirë shtëpi, objekte bujqësore dhe burime jetese.
Sipas zyrtarëve palestinezë, Izraeli miratoi planin master E1 në vitin 1999 në rreth 1.200 hektarë tokë palestineze të konfiskuar, ndërsa planet e mëvonshme përfshijnë njësi banimi, zona industriale, hotele dhe parqe publike.
Edhe pse qeveritë izraelite e kanë avancuar vazhdimisht projektin, pjesë të tij janë pezulluar nën presionin ndërkombëtar, përfshirë planet e shpallura në vitin 2020 për 3.500 njësi banimi.
Komuniteti ndërkombëtar dhe OKB-ja e konsiderojnë Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, territor të pushtuar palestinez dhe i shohin vendbanimet izraelite atje si të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare.
Në një opinion historik në korrik të vitit 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin izraelit të territorit palestinez dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve kolone në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.