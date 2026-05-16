Izraeli thotë se do të padisë gazetën New York Times për artikullin mbi dhunën seksuale ndaj palestinezëve

Gizem Nisa Çebi Demir
16 Maj 2026•Përditësim: 16 Maj 2026
Ministria e Jashtme e Izraelit tha se kryeministri Benjamin Netanyahu dhe ministri i Jashtëm Gideon Sa’ar kanë udhëzuar nisjen e një padie për shpifje kundër gazetës The New York Times, pas publikimit të një artikulli nga kolumnisti Nicholas Kristof, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të shpërndarë në platformën sociale amerikane X, ministria izraelite e cilësoi artikullin si “një nga gënjeshtrat më të neveritshme dhe të shtrembëruara të publikuara ndonjëherë kundër Shtetit të Izraelit në shtypin modern”.
Ministria gjithashtu akuzoi gazetën për mbështetje të artikullit dhe tha se do të ndërmerren hapa ligjorë kundër The New York Times.
Njoftimi erdhi pasi Kristof publikoi një artikull me titull “Heshtja që shoqëron përdhunimin ndaj palestinezëve”, ku pretendohej se të burgosurit palestinezë janë përballur me dhunë seksuale të gjerë nga rojet e burgjeve izraelite, ushtarë, kolonë dhe hetues.
Kristof tha se ka intervistuar 14 burra dhe gra palestineze që kanë folur për abuzime seksuale dhe keqtrajtime gjatë ndalimit ose sulmeve nga forcat izraelite dhe kolonët.
Kolumnisti shkroi se “nuk ka prova që udhëheqësit izraelitë urdhërojnë përdhunime”, por argumentoi se autoritetet izraelite kanë krijuar “një aparat sigurie ku dhuna seksuale është bërë një nga procedurat standarde të operimit” në Izrael, duke cituar një raport të OKB-së.
Artikulli përfshinte dëshmi për përdhunim me objekte, rrahje në zonat intime, kërcënime me dhunë seksuale dhe poshtërim gjatë burgosjes.
Kristof iu referua gjithashtu raporteve të organizatave si Euro-Med Human Rights Monitor, Save the Children, B’Tselem dhe Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve, që dokumentojnë akuza për abuzime seksuale dhe keqtrajtim të të ndaluarve palestinezë.
Ai gjithashtu citoi një raport të OKB-së të publikuar vitin e kaluar, që akuzon Izraelin për “torturë të seksualizuar sistematike” ndaj palestinezëve.
The New York Times dhe Kristof nuk kanë reaguar publikisht ndaj njoftimit për padi deri në kohën e publikimit të lajmit.