Izraeli thërret ambasadorin bjellorus pasi presidenti akuzon Tel Avivin për kryerje “Holokausti” në Gaza

Raşa Evrensel
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Ministria e Jashtme e Izraelit e ka thirrur të mërkurën ambasadorin e Bjellorusisë në Tel Aviv për të protestuar ndaj deklaratave të presidentit Alexander Lukashenko, i cili akuzoi Izraelin për kryerjen e një “holokausti” në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Ambasadori Yuri Yarusevich është thirrur nga drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme, Eitan Bar-Tal, për një “vërejtje” lidhur me komentet e presidentit, raportoi gazeta Yedioth Ahronoth.
Në deklarata televizive, Lukashenko dënoi veprimet e Izraelit në Gaza dhe ndikimin humanitar të luftës dyvjeçare të Tel Avivit në enklavë.
“Shkalla e shkatërrimit që po shihet në Gaza ka bërë që shumë njerëz të rishqyrtojnë narrativën historike të Holokaustit”, tha ai.
“Shumë njerëz po fillojnë të shohin historinë dhe të pyesin: Çfarë Holokausti? Si mund të flasim për Holokaustin kur izraelitët kanë vrarë kaq shumë njerëz në Gaza, veçanërisht gra dhe fëmijë? Gjithçka është fshirë nga faqja e dheut”, deklaroi Lukashenko.
Sipas gazetës, zyrtarët izraelitë i kanë cilësuar komentet e Lukashenkos si “skandaloze, antisemite dhe të papranueshme”.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 73.000 persona dhe ka plagosur mbi 173.000 të tjerë që nga tetori 2023, ndërsa ofensiva ka shkaktuar gjithashtu shkatërrim të madh të infrastrukturës civile në territor.
Izraeli ka zbatuar gjithashtu një bllokadë ndaj enklavës palestineze, duke e lënë popullsinë përballë rrezikut të urisë.
Pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet e përditshme, duke vrarë të paktën 1.005 palestinezë dhe duke plagosur 3.157 të tjerë që nga hyrja në fuqi e armëpushimit.