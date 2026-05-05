Izraeli sulmon Libanin jugor me predha fosfori të ndaluara ndërkombëtarisht

Mohammad Sıo
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Ushtria izraelite bombardoi të martën qyteza në jug të Libanit me municione fosfori, njoftoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve (NNA) e vendit, transmeton Anadolu.
Agjencia raportoi se qytezat Kounine dhe Beit Yahoun në rrethin Bint Jbeil u goditën me predha artilerie që përmbanin fosfor, të cilat janë të ndaluara ndërkombëtarisht.
Avionët luftarakë izraelitë kryen veçmas sulme ajrore në qytezat Kafra, Braachit dhe Safad al-Battikh në rrethin Tyre, thuhet në lajm.
Sipas agjencisë, sulme të tjera ndodhën në Beit al-Sayyad dhe Mansouri, ku tri sulme kishin në shënjestër shtëpi banimi.
Nuk u raportuan viktima.
Pavarësisht një armëpushimi që u shpall më 17 prill dhe u zgjat deri më 17 maj, ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkatërrimin e gjerë të shtëpive në dhjetëra fshatra.
Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha të martën se numri i të vdekurve nga sulmet izraelite që nga 2 marsi ka arritur në 2.702, ndërsa 8.311 persona janë plagosur.