Izraeli sulm ndaj tendave të civilëve të zhvendosur në Gaza, një palestinez i vrarë dhe 16 të plagosur

Tarek Chouiref
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
STAMBOLL (AA) - Një palestinez u vra dhe 16 të tjerë u plagosën në një sulm izraelit që synonte tendat që strehonin civilët e zhvendosur në Rripin jugor të Gazës të premten herët, thanë burimet mjekësore, transmeton Anadolu.
Burimet thanë se sulmi goditi tendat që strehonin civilë të zhvendosur në zonën Al-Mawasi në perëndim të Khan Younis, të cilën Izraeli e caktoi më parë si një "zonë të sigurt".
Të enjten, 11 palestinezë, duke përfshirë pesë anëtarë të së njëjtës familje, u vranë dhe dhjetëra u plagosën në sulmet e njëkohshme ajrore izraelite që synonin apartamente banimi në qytetin e Gazës, sipas burimeve mjekësore.
Nëntë trupa dhe dhjetëra të plagosur u pranuan më vonë në Spitalin Al-Shifa, me disa trupa që mbërritën të copëtuar dhe të tjerë të djegur rëndë, shtuan burimet.
Gjenocidi i Izraelit në Gaza që nga tetori i vitit 2023 ka vrarë afro 73.000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 173.000, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, sipas shifrave palestineze.
Pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, ushtria izraelite ka vrarë të paktën 936 palestinezë dhe ka plagosur 2.903 në sulme pothuajse ditore, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.