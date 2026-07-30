Izraeli shton sulmet në jug të Libanit ndërsa dronët fluturojnë mbi Bejrut

Lina Altawell
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Ushtria izraelite intensifikoi operacionet ushtarake në jug të Libanit gjatë natës së të mërkurës dhe deri të enjten në mëngjes, duke kryer sulme me dronë dhe duke shpërthyer eksplozivë në disa vendbanime, pavarësisht marrëveshjes së sponsorizuar nga SHBA-ja për "formulën kornizë", transmeton Anadolu.
Një dron izraelit goditi zonën Msha al-Mansouri në lagjen Tire, ndërsa një anije detare izraelite u pa në brigjet e Mansourit, njoftoi agjencia kombëtare libaneze e lajmeve (NNA).
Banorët e Tyres dëgjuan një seri shpërthimesh të fuqishme pas mesnatës dhe në orët e hershme të mëngjesit ndërsa forcat izraelite shpërthyen eksplozivët në disa vendbanime në sektorin perëndimor në jug të Libanit, përfshirë Mansouri, Majdal Zoun dhe Mazraat Beit al-Sayad, sipas NNA.
Shpërthimet koinciduan me të shtënat e mitralozëve izraelitë në drejtim të Wadi al-Hujair dhe Wadi al-Saluki. Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima apo dëme. Dronët izraelitë fluturuan mbi kryeqytetin Bejrut dhe periferitë e tij jugore, tha agjencia.
Zhvillimet erdhën pavarësisht nënshkrimit të marrëveshjes së "formulës kornizë" të sponsorizuar nga SHBA-ja midis Bejrutit dhe Tel Avivit më 26 qershor.
Marrëveshja parashikon tërheqje graduale të Izraelit nga i gjithë territori i okupuar libanez në këmbim të vendosjes së ushtrisë libaneze, së bashku me çarmatimin e grupeve të armatosura, në një referencë të dukshme ndaj Hezbollahut.
Më 21 korrik, ushtria libaneze filloi vendosjen në qytetin Zawtar al-Gharbiyeh si pjesë e fazës së parë të zbatimit të marrëveshjes pas tërheqjes së ushtrisë izraelite. Zawtar al-Gharbiyeh është një nga "zonat pilot" të përfshira në fazën e parë.
Pavarësisht marrëveshjes, Izraeli vazhdon të pushtojë zona në jug të Libanit, disa për dekada dhe të tjera që nga lufta 2023-2024. Gjatë operacioneve të saj të fundit, forcat izraelite avancuan mbi 10 kilometra në territorin libanez.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë 4.333 njerëz dhe kanë plagosur 12.236 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Libanit.