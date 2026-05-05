Izraeli shkatërron shtëpinë e një palestinezi në Kudsin Lindor

Lina Altawell
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Forcat izraelite shkatërruan një shtëpi në pronësi të një palestinezi në Kudsin Lindor të pushtuar dhe një strukturë për kafshë në Ramallah, në shembjet e fundit të shtëpive në Bregun Perëndimor, thanë sot zyrtarë dhe burime lokale, transmeton Anadolu.
Guvernatori i Kudsit tha në një deklaratë se forcat izraelite shkatërruan një shtëpi në zonën arabe Al-Ararara pranë rrethrrotullimit Jaba, në veri të Kudsit Lindor. Guvernatori tha se forcat izraelite përmendën "mungesën e një leje ndërtimi" për shembjet.
Veçmas, forcat izraelite bastisën vendbanimin Silwad, në lindje të Ramallahut, dhe shembën një strukturë për mbarështimin e kafshëve, thanë burime lokale për Anadolu.
Sipas të dhënave nga Komisioni zyrtar i Kolonizimit dhe Rezistencës ndaj Murit, forcat izraelite kryen 37 operacione shembjeje në prill, duke synuar 78 struktura, përfshirë shtëpi të banuara dhe objekte bujqësore dhe lëshuan dhjetëra njoftime për shembje.
Bregu Perëndimor ka parë përshkallëzim të vazhdueshëm që nga shpërthimi i luftës në Gaza në tetor 2023, duke përfshirë vrasje, arrestime, shembje dhe zgjerim të vendbanimeve.
Përshkallëzimi ka rezultuar në vdekjen e të paktën 1.155 palestinezëve, plagosjen e rreth 11.750 të tjerëve dhe arrestimin e gati 22 mijë njerëzve, sipas të dhënave zyrtare palestineze.