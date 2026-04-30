Izraeli sekuestron në ujërat ndërkombëtare 21 anije të Flotiljes "Sumud" që shkonin për në Gaza

Mohammad Sıo
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Flotilja Globale "Sumud" tha sot se forcat izraelite sekuestruan 21 nga anijet e saj në ujërat ndërkombëtare disa milje larg ujërave territoriale të Greqisë, transmeton Anadolu.
Grupi tha se 17 anije arritën të shpëtonin dhe të hynin në ujërat greke pas incidentit.
Ministria e Jashtme izraelite pretendoi në një deklaratë përmes platformës amerikane të mediave sociale X se afërsisht 175 aktivistë nga më shumë se 20 anije të flotiljes "po ecin tani në mënyrë paqësore drejt Izraelit".
Më parë, flota e drejtuar për në Gaza tha se forcat detare izraelite kapën dhe paaftësuan disa nga anijet e saj në ujërat ndërkombëtare, duke lënë qindra civilë të bllokuar në det ndërsa afrohej një stuhi.
Të mërkurën vonë, Radioja e Ushtrisë Izraelite tha se forcat detare filluan të merrnin kontrollin e anijeve të flotiljes që shkonin për në Gaza larg bregdetit të Izraelit. Ajo shtoi se forcat izraelite deri më tani kanë sekuestruar shtatë nga anijet e flotiljes pranë ishullit grek të Kretës.
Flotilja, që mbante ndihmë humanitare për Gazën, synon të thyejë bllokadën e Izraelit dhe të hapë një korridor humanitar nga deti.
Izraeli ka vendosur bllokadë në Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke lënë rreth 1.5 milion nga afërsisht 2.4 milionë palestinezë të pastrehë, pasi shtëpitë e tyre u shkatërruan gjatë luftës.