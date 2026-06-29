Izraeli riemërton planin për zhvendosjen e palestinezëve nga Gaza në "Plani për Lirinë e Lëvizjes"

Rania R.a. Abushamala
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Zyrtarët politikë dhe të sigurisë izraelite zëvendësuan termin "emigrim vullnetar" me "Plani për Lirinë e Lëvizjes" kur iu referuan planeve për zhvendosjen e palestinezëve nga Rripi i Gazës, sipas Channel 13 të Izraelit, mes shqetësimeve ndërkombëtare për zhvendosjen e detyruar, transmeton Anadolu.
Duke cituar burime të paidentifikuara të informuara, Channel 13 tha se udhëzimet u shpërndanë organeve përkatëse, përfshirë institucionet e sigurisë dhe inteligjencës, "për të rifutur iniciativën duke përdorur gjuhën që konsiderohet më e pranueshme ndërkombëtarisht".
Burimet e përfshira në kontaktet me vendet e interesuara "shprehën optimizëm se ndryshimi në terminologji mund të ndihmojë në ndryshimin e pozicioneve të atyre vendeve dhe ringjalljen e planit pas pengesave të mëparshme", shtoi kanali.
Një zyrtar i lartë izraelit, emri i të cilit nuk u bë i ditur, pranoi se Hamasi "ekziston ende" në Rripin e Gazës dhe se Izraeli po kërkon të shtyjë "sa më shumë palestinezë në Gaza" të largohen.
Në prill, gazeta izraelite "Haaretz" raportoi se kryeministri Benjamin Netanyahu ngarkoi këshilltaren e tij për çështjet ndërkombëtare, Caroline Glick, me avancimin e planeve për zhvendosjen e palestinezëve, përfshirë kontaktet me rajonin e shkëputur të Somalilandit dhe Republikën Demokratike të Kongos, megjithëse këto përpjekje nuk dhanë rezultate.
Channel 12 raportoi në dhjetor 2025 se struktura e sigurisë i kishte paraqitur qeverisë një plan për të zhvendosur palestinezët nga Gaza nga toka, deti dhe ajri, ndërsa kontaktet me disa vende nuk arritën të prodhonin ndonjë marrëveshje.
Izraeli e ka inkuadruar vazhdimisht zhvendosjen e palestinezëve nën konceptin e "migrimit vullnetar" ndërsa lufta e vazhdueshme, shkatërrimi i gjerë dhe bllokada e shtrënguar në Rripin e Gazës kanë tërhequr paralajmërime të përsëritura nga autoriteti palestinez, Hamasi dhe shtetet arabe kundër zhvendosjes së detyruar.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza që nga tetori 2023 ka vrarë mbi 73 mijë palestinezë, ka plagosur mbi 173 mijë të tjerë dhe ka shkaktuar shkatërrim masiv në rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës.