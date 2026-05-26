Izraeli pretendon se ka shënjestruar shefin e ri ushtarak të Hamasit në sulmin ndaj Gazës

Şahin Demir
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministri i Mbrojtjes Israel Katz pretenduan të martën se ushtria e tyre ka shënjestruar Mohammed Awdan në një sulm ajror në Qytetin e Gazës, duke thënë se ai ishte zgjedhur si komandanti i ri i krahut të armatosur të Hamasit, Brigadave Al-Kassam, transmeton Anadolu.
Pretendimi erdhi pas bombardimeve të rënda izraelite që goditën një zonë të dendur të populluar në qendër të Qytetit të Gazës në prag të festës myslimane të Kurban Bajramit, duke vrarë një grua palestineze dhe duke plagosur të tjerë, sipas burimeve mjekësore.
Në një deklaratë të përbashkët, Netanyahu dhe Katz thanë se ushtria kreu sulmin “me urdhrat e tyre”, duke pretenduar se Awda ishte zgjedhur për të zëvendësuar Izz al-Din al-Haddadin, të cilin Izraeli tha se e ka vrarë rreth dhjetë ditë më parë.
Deklarata nuk konfirmoi nëse Awda u vra në sulm.
Dy zyrtarët izraelitë u përpoqën ta justifikonin sulmin duke pretenduar se Awda ishte ndër “arkitektët” e ngjarjeve të 7 tetorit 2023.
Faqja izraelite e lajmeve Walla tha se rezultati i sulmit ndaj Awdas mbetet ende i paqartë.
As Hamasi dhe as Brigadat al-Kassam nuk kanë komentuar mbi pretendimin izraelit.
Pretendimet izraelite vijnë mes paralajmërimeve në rritje nga analistë dhe figura të opozitës në Izrael se Netanyahu mund të kërkojë përshkallëzim të mëtejshëm në Gaza për arsye elektorale, në kontekstin e mundësisë për shpërndarjen e Knessetit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme.
Izraeli ka vrarë më shumë se 72.000 njerëz dhe ka plagosur mbi 172.000 në dy vite ofensivë të ashpër që nga tetori 2023, e cila ka shkaktuar gjithashtu shkatërrim të gjerë që ka prekur 90 për qind të infrastrukturës civile, përpara se të shpallej një armëpushim tetorin e kaluar.