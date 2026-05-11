Izraeli pretendon se helikopteri pësoi defekt në jug të Libanit, mohon sulmin e Hezbollahut

Lina Altawell
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Ushtria izraelite tha se një nga helikopterët e saj pësoi një “gabim teknik” ndërsa përpiqej të evakuonte ushtarët e plagosur në jug të Libanit, duke mohuar se helikopteri u qëllua, transmeton Anadolu.
Një deklaratë ushtarake tha se helikopteri u ul në një zonë nxjerrjeje “pa mundësi për t’u ngritur për shkak të një gabimi teknik” gjatë një misioni për të evakuuar ushtarët e plagosur në jug të Libanit.
Ushtria tha se një helikopter tjetër u dërgua për të evakuuar të plagosurit ndërsa ekipet teknike riparuan mosfunksionimin dhe helikopteri më vonë u largua. Ushtria mohoi se helikopteri u sulmua, duke pretenduar se “nuk u dëmtua nga zjarri i Hezbollahut”.
Nuk ishte e mundur të verifikohej në mënyrë të pavarur se çfarë i ndodhi helikopterit, pasi ushtria izraelite vendos kufizime të rrepta për informacionin në lidhje me rezultatet e sulmeve të Hezbollahut.
Më herët të hënën, ushtria izraelite tha se tre ushtarë u plagosën nga një dron i mbushur me eksploziv i lëshuar nga Hezbollahu. Ky zhvillim erdhi ndërsa ushtria izraelite vazhdoi sulmet e përditshme në Liban dhe shkëmbimet e zjarrit me Hezbollahun, pavarësisht armëpushimit që u njoftua më 17 prill dhe u zgjat deri më 17 maj.
Media libaneze tha se të paktën katër persona u vranë dhe tetë të tjerë u plagosën sot në sulmet izraelite në jug të Libanit.
Në sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi janë vrarë 2.846 persona ndërsa 8.693 të tjerë janë plagosur. Më shumë se 1.6 milion, rreth një e pesta e popullsisë, janë zhvendosur, tregojnë shifrat e fundit zyrtare.