Izraeli po përballet me mungesë të trupave rezervë dhe tankeve

Mohammad Sio
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Ushtria izraelite po përballet me mungesë të personelit rezervë dhe tankeve të gatshme për luftim, me disa formacione rezervë që po i afrohen "kolapsit efektiv", thuhet sot në raportin e Radio Ushtrisë Izraelite, transmeton Anadolu.
Nën titullin "Paralajmërimi i ushtrisë për kolapsin e forcave rezervë", transmetuesi tha se brigadat dhe batalionet rezervë po veprojnë nën fuqinë, me tanke të pamjaftueshme të disponueshme për luftim.
Më tej theksohet se një brigadë rezervë e blinduar ishte vendosur kohët e fundit në një sektor kyç operacional në Liban, por rrëfimet nga komandantët dhe ushtarët treguan një pamje të ndryshme nga ajo e paraqitur nga vendimmarrësit.
"Këto nuk janë brigada të plota. Ata janë shumë larg kësaj", thuhet në raport.
Sipas transmetuesit, ushtria nuk ka më tanke të mjaftueshme të gatshme për luftim pasi shumë prej tyre u dëmtuan në luftime dhe u nxorrën jashtë shërbimit, duke detyruar kompanitë e blinduara rezervë të operojnë me më pak tanke sesa kërkohet.
"Publiku dhe vendimmarrësit dëgjojnë për brigada të plota në Liban, por në realitet, ato janë formacione shumë më të vogla. Numri i ushtarëve, tankeve dhe automjeteve është dukshëm më i ulët", tha komandanti.
Ai shtoi se disa formacione rezervë janë në "kolaps efektiv". "Ka njësi në gjendje më të mirë dhe të tjera në gjendje më të keqe. Të gjithë po bëjnë maksimumin, por është e vështirë të vazhdohet në këto rrethana", tha komandanti.
Ushtria izraelite nuk bën të ditur numrin e trupave të dislokuara në Liban, Bregun Perëndimor të pushtuar, Rripin e Gazës ose Siri.
Më 5 korrik, gazeta "Israel Hayom" raportoi se ushtria planifikoi të lirojë mijëra rezervistë deri në fund të muajit për shkak të presioneve financiare me të cilat përballet struktura e mbrojtjes. Ushtria po përballet me mungesë të madhe financimi pas një rritjeje të mprehtë të shpenzimeve operacionale, duke rezultuar në një deficit buxhetor të vlerësuar në dhjetëra miliarda shekelë.
Sipas raporteve të medias, të dy palët arritën kompromis të përkohshëm, sipas të cilit, do të sigurohen fonde shtesë në këmbim të reduktimit të mbështetjes në forcat rezervë dhe shkurtimit të shpenzimeve operacionale.