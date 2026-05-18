Izraeli përgatitet të sekuestrojë flotën e anijeve që shkon për në Gaza në ujërat ndërkombëtare

Lina Altawell
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Marina izraelite po përgatitet brenda pak orësh për të kapur dhe sekuestruar anije nga Flotilja Globale "Sumud", e cila po kërkon të thyejë bllokadën e Izraelit ndaj Rripit të Gazës, në ujërat ndërkombëtare në Detin Mesdhe, transmeton Anadolu.
Gazeta izraelite "Maariv", duke cituar një burim të paidentifikuar, raportoi të hënën se marina po përgatitet të ndalojë anijet e flotiljes, të cilat u nisën nga Turqia dhe po shkojnë drejt Gazës.
Burimi tha se marina do t'i kapë anijet në ujërat ndërkombëtare para se të arrijnë në ujërat territoriale palestineze.
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, pritet të mbajë një takim sigurie më vonë të hënën për të miratuar sekuestrimin e flotiljes, sipas transmetuesit publik izraelit KAN.
Netanyahu kërkohet nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) që nga viti 2024 për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Rripin e Gazës, ku më shumë se 72.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë në luftën dhe gjenocidin e Izraelit që nga tetori i vitit 2023.
Të hënën në mëngjes, flotilja tha se zbuloi lëvizje "të dyshimta" nga anije dhe varka të paidentifikuara pranë anijeve të saj menjëherë pasi njoftoi se kishte hyrë në ujërat ndërkombëtare.
Flotilja, e përbërë nga 54 varka, u nis të enjten nga qyteti turk mesdhetar Marmaris në një përpjekje të re për të thyer bllokadën e Izraelit ndaj Gazës, e cila ka qenë në fuqi që nga vera e vitit 2007.