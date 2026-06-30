Izraeli përgatit një plan vendbanimesh që synon sekuestrimin e 100 pikave strategjike në Bregun Perëndimor

Rabia İclal Turan
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Grupet e kolonëve izraelitë kanë përgatitur një plan për të sekuestruar 100 lokacione strategjike në Zonën A të administruar nga Autoriteti Palestinez në Bregun Perëndimor të pushtuar, sipas një raporti mediatik të hënën, transmeton Anadolu.
Gazeta "Israel Hayom" raportoi se plani, i përgatitur nga Shoqata e Fermave të Vendbanimeve dhe Forumi Havat (Fermat), synon të riformësojë rrënjësisht hartën e territorit të pushtuar.
Propozimi përshkruan një mekanizëm për vendosjen e forcave në afërsisht 100 vende strategjike në Bregun Perëndimor në atë që ai e përshkruan si një "ditë ekzekutimi", thuhet në raport.
Vendndodhjet thuhet se ndodhen në Zonën A, e cila, sipas Marrëveshjes II të Oslos të vitit 1995, është nën kontrollin administrativ dhe të sigurisë të Autoritetit Palestinez.
Gazeta tha se plani u është paraqitur ministrave të qeverisë izraelite dhe figurave të afërta me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe thuhet se mbulon qytetet kryesore palestineze.
Muayad Shaban, president i Komitetit Kundër Murit dhe Vendbanimeve të lidhur me Organizatën për Çlirimin e Palestinës (PLO), e përshkroi propozimin si një hap të rrezikshëm në aneksimin e Bregut Perëndimor të pushtuar nga Izraeli.
Ai argumentoi se ajo pasqyron politika më të gjera të ndjekura nën qeveritë e krahut të djathtë izraelit dhe jo një iniciativë të pavarur nga grupet e kolonëve të paligjshëm.
Ushtria izraelite kryen bastisje pothuajse ditore në qytete dhe qyteza të Bregut Perëndimor, shpesh duke përfshirë arrestime, marrje në pyetje në terren dhe kontrolle në shtëpi.
Sulmet nga ushtria izraelite dhe okupuesit në Bregun Perëndimor që nga tetori i vitit 2023 kanë vrarë më shumë se 1.173 palestinezë, kanë plagosur 12.666 të tjerë dhe kanë çuar në arrestimin e rreth 23.000 personave, sipas shifrave palestineze.