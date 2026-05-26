Izraeli përdor bomba fosfori në Liban, vriten 4 persona në 82 sulme masive përpara Kurban Bajramit

Şahin Demir
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Izraeli ka kryer sot 82 sulme në jug dhe lindje të Libanit, përfshirë një sulm me bomba fosfori, duke vrarë të paktën katër persona dhe duke plagosur të paktën katër të tjerë, në një nga përshkallëzimet më të rënda që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 17 prill.
Sipas një përllogaritjeje nga Anadolu bazuar në raportimet e Agjencisë Zyrtare të Lajmeve të Libanit (NNA), Izraeli ka kryer 82 sulme deri në orën 17:00 të së martës sipas kohës lokale, përfshirë 72 sulme ajrore dhe dhjetë sulme artilerie.
Sulmet ndodhën në Ditën e Arafatit gjatë Haxhit, një ditë para festës së Kurban Bajramit.
Sipas të dhënave, mes të vrarëve ishin dy paramedikë.
Përshkallëzimi erdhi pas kërcënimeve të fundit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për të intensifikuar sulmet ndaj Hezbollahut dhe për të kryer atë që ai e përshkroi si “goditje të fuqishme”, mes shqetësimeve në rritje për operacionet me dronë të grupit.
Në jug të Libanit, sulmet më të rënda goditën rrethin Nabatieh, ku u raportuan të paktën 43 sulme ajrore në disa qytete dhe zona, përfshirë Yohmor al-Shaqif, Zawtar al-Sharqiya, Doueir dhe Sharqiya.
Dy persona u raportuan të vrarë në sulme në Zawtar al-Sharqiya, ndërsa bombardimet ajrore në qytete të tjera shkaktuan shkatërrime të gjera dhe dëme në shtëpi.
Në rrethin Bint Jbeil, 13 sulme ajrore goditën zona të ndryshme, përfshirë Kherbet Selem, ku një person u vra kur një automjet u godit.
Në rrethin e Tirit, nëntë sulme goditën zona përfshirë Srifa, ku një paramedik u vra dhe dy të tjerë u plagosën.
Artileria izraelite goditi gjithashtu disa zona kufitare, ndërsa predha fosfori u raportuan se u përdorën drejt qytetit Shebaa në rrethin Hasbaya.
Në lindje të Libanit, një sulm izraelit goditi një kalim pranë digës së Qaraounit në rajonin perëndimor të Bekaas, duke ndërprerë një rrugë që çon drejt qytetit Mashghara.
Dronë izraelitë u raportuan gjithashtu duke fluturuar mbi Bejrut dhe periferitë e tij.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer një ofensivë të madhe në Liban që ka vrarë 3.185 persona dhe ka plagosur 9.633 të tjerë, sipas shifrave zyrtare libaneze.