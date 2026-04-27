Izraeli njoftoi se ka nisur sulme ajrore në Luginën Bekaa në Libanin lindor, pavarësisht armëpushimit

Faruk Hanedar
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Ushtria izraelite pretendoi se objektet e infrastrukturës së Hezbollahut ishin në shënjestër.
Ushtria izraelite, duke vazhduar sulmet e saj në Libanin jugor pavarësisht armëpushimit, njoftoi se ka nisur sulme ajrore në Luginën Bekaa në lindje dhe zona të tjera në jug të vendit.
Ushtria izraelite nisi sulme ajrore intensive ndaj Libanit më 2 mars, duke pushtuar shumë qytete në jug të vendit.
Qeveria libaneze njoftoi se numri i personave të zhvendosur në vend ka tejkaluar 1.162.000 gjatë kësaj periudhe.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi se armëpushimi i përkohshëm 10-ditor midis Libanit dhe Izraelit, i cili hyri në fuqi më 17 prill, është zgjatur për tre javë të tjera.
Pavarësisht armëpushimit, sulmet e Izraelit në Libanin jugor vazhdojnë dhe Hezbollahu vazhdon të hakmerret.