Izraeli nis stërvitje detare dhe tokësore mes përshkallëzimit të tensioneve SHBA-Iran

Lina Altawell
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Ushtria izraelite nisi sot stërvitje dy-ditore detare dhe tokësore, ndërsa përshkallëzimi rajonal vazhdon të rritet midis SHBA-së dhe Iranit, transmeton Anadolu.
Një deklaratë ushtarake tha se stërvitja do të vazhdojë deri të martën në mbrëmje në zonën midis Shavei Tzionit në veri dhe Ashdodit në jug.
"Stërvitjet do të përfshijnë lëvizje intensive të anijeve dhe forcave të sigurisë", tha ushtria izraelite duke shtuar se stërvitja ishte planifikuar paraprakisht dhe nuk ishte e lidhur me ndonjë incident sigurie.
Ushtria njoftoi gjithashtu një stërvitje tjetër ushtarake në Raanana në Izraelin qendror të hënën në mbrëmje që do të përfshijë përdorimin e pajisjeve të ndriçimit dhe lëvizjen intensive të forcave të ushtrisë dhe automjeteve të shpëtimit.
Stërvitjet vijnë ndërsa rajoni i Lindjes së Mesme mbetet i tensionuar që kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën ofensivë të përbashkët ndaj Iranit në shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Teherani në të gjithë rajonin.
SHBA-ja dhe Irani ranë dakord për armëpushim në prill dhe më pas nënshkruan një memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani në qershor që synonte t'i jepte fund konfliktit të tyre ushtarak dhe të arrinte marrëveshje paqeje të qëndrueshme. Marrëveshja, megjithatë, u prish muajin e kaluar me SHBA-në dhe Iranin që shkëmbyen sulme për gati dy javë.
Të shtunën, presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se anuloi një sulm ushtarak të planifikuar kundër Iranit, pasi Teherani dhe vendet e tjera të Lindjes së Mesme kërkuan kohë për të finalizuar kuadrin e një marrëveshjeje paqeje, duke thënë se Izraeli i është bashkuar angazhimit.